Направляли автомат прямо в обличчя: шведський футболіст розповів про втечу з Криму в 2014 році

Футболіст збірної Швеції і ексгравець сімферопольської "Таврії" Густав Свенссон поділився спогадами про естренну втечу з Криму в кінці лютого 2014 року, коли він захоплювався російськими військовими.

Так, 33-річний футболіст розповів, що на той момент у нього в гостях перебувала його дівчина з батьками. Після одного з тренувань Свенссон побачив, що у нього було близько 300 пропущених викликів. Пізніше, як зазначив швед, він дізнався, що Росія прийняла рішення ввести у Крим війська.

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Як би ви відчували себе, коли російський спецназ проводить автоматом по вашому обличчю? Хотів би я не знати відповіді на це питання, але я його знаю. Це останнє, що я пам'ятаю про Україну, і перше, що я згадую, коли мене запитують про цю країну,

– сказав Свенссон у інтерв'ю Aftonbladet.

Він зазначив, що напередодні від'їзду вечеряв в одному з ресторанів Сімферополя, а на іншій стороні вулиці знаходився снайпер. "Це було дуже і дуже страшно – як у відеогрі", – додав ексгравець "Таврії".

Свенсон розповів, що їхав із Сімферополя разом з іншими футболістами-іноземцями. Клуб виділив їм автобус, але гравцям довелося їхати в Донецьк, щоб звідти вилетіти з країни.

"Буквально через кілька тижнів Донецький аеропорт був знищений. Його рознесли буквально на дрібні шматочки, і про це було абсолютно нереально думати", – зазначає футболіст.

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Густав Свенссон грав у сімферопольській "Таврії" з 2012-го по 2014 роки. Він став першим шведом, який взяли участь в чемпіонаті України.

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