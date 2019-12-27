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Нардеп Беленюк натякнув на перехід в UFC – фото

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Жан Беленюк / Фото з відкритих джерел

Український борець та народний депутат Жан Беленюк натякнув на перехід у змішані єдиноборства.

У своєму Instagram борець греко-римського стилю зробив фото з поясом чемпіона UFC і задав фанатам провокативне питання.

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"Чекаєте?", – підписав фото Беленюк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ждёте?

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Нещодавно Жан Беленюк записав відео для народних обранців. Беленюк, який є борцем, вирішив навчити колег самообороні. Жан розмістив відео у своєму Instagram та продемонстрував два прийоми самооборони.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Змішані єдиноборства Жан Беленюк Новини Спорту
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