Нардепка Саладуха вийшла у фінал Чемпіонату світу з легкої атлетики та виступить на Олімпіаді

Українська легкоатлетка Ольга Саладуха пробилася у фінал змагань з потрійного стрибка на Чемпіонаті світу в Досі.

У кваліфікації Саладаху стрибнула на 14,32 метра. Це третій результат у кваліфікації. При цьому виконати його вдалося лише з третьої спроби – у перших двох українка робила заступ.

Варто відзначити, що завдяки стрибку на 14,32 метра Саладуха виконала олімпійський норматив для участі в Олімпіаді-2020.

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Ще одна українка Анна Красуцька стрибнула лише на 13,16 метра. Це 25-й результат, що не дозволив пробитися до фіналу змагань.

Нагадаємо, що Саладуха в липні пройшла до Верховної Ради України від партії "Слуга народу". На початку вересня вона стала головою підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Першим заступником голови комітету є борець Жан Беленюк, який теж пройшов до парламенту від "Слуги народу"

Щодо Саладухи, то вони також бронзова призерка Олімпіади-2012 в Лондоні. Також в її активі звання чемпіонки світу та трикратної чемпіонки Європи у потрійному стрибку.

Чемпіонат світу з легкої атлетики триватиме у Катарі до 6 жовтня. Поки в збірної України єдина медаль – срібло 18-річної Ярослави Магучіх у стрибках у висоту.