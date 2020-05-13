Наречена Роналду похвалилася пишними формами у спортзалі: фото
Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес опублікувала гаряче фото зі спортзалу.
Подруга португальського нападника "Ювентуса" під час карантину тримає себе в ідеальній формі. Відповідне фото вона виставила в Instagram.
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Нещодавно Джорджину Родрігес запідозрили у вагітності. Футболіст з дівчиною і дітьми проводив карантин на Мадейрі і повернувся у Турин.
Додамо, що у Роналду і Джорджини вже є спільна дочка Алана Мартіна, яка народилася в листопаді 2017 року. Крім того, у футболіста є син Кріштіану-молодший і близнюки Єва та Матео.
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