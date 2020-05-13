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Наречена Роналду похвалилася пишними формами у спортзалі: фото

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Джорджина Родрігес
Джорджина Родрігес / instagram.com/georginagio

Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес опублікувала гаряче фото зі спортзалу.

Подруга португальського нападника "Ювентуса" під час карантину тримає себе в ідеальній формі. Відповідне фото вона виставила в Instagram.

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New @aloyoga

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Нещодавно Джорджину Родрігес запідозрили у вагітності. Футболіст з дівчиною і дітьми проводив карантин на Мадейрі і повернувся у Турин.

Додамо, що у Роналду і Джорджини вже є спільна дочка Алана Мартіна, яка народилася в листопаді 2017 року. Крім того, у футболіста є син Кріштіану-молодший і близнюки Єва та Матео.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Ювентус Кріштіану Роналду Футбол
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