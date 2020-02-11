Наречена Зінченка похвалилася сексуальною фігурою на відпочинку в Дубаї – фото
Дівчина півзахисника "Манчестер Сіті" та збірної України Олександра Зінченка Влада Седан похвалилася своєю фігурою на відпочинку в Дубаї.
Відповідне фото Седан опублікувала у своєму Instagram.
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На ньому Седан в коричневому купальнику, легкому халаті й капелюшку позує на колінах, приховуючи погляд сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, після матчу Україна – Португалія Зінченко освідчився Седан. Зробив він це на НСК "Олімпійський" у Києві. Пару з заручинами привітали й в клубі Зінченка "Манчестер Сіті".
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