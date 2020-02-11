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Наречена Зінченка похвалилася сексуальною фігурою на відпочинку в Дубаї – фото

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Влада Седан / Instagram

Дівчина півзахисника "Манчестер Сіті" та збірної України Олександра Зінченка Влада Седан похвалилася своєю фігурою на відпочинку в Дубаї.

Відповідне фото Седан опублікувала у своєму Instagram.

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На ньому Седан в коричневому купальнику, легкому халаті й капелюшку позує на колінах, приховуючи погляд сонцезахисними окулярами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

Нагадаємо, після матчу Україна – Португалія Зінченко освідчився Седан. Зробив він це на НСК "Олімпійський" у Києві. Пару з заручинами привітали й в клубі Зінченка "Манчестер Сіті".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Новини Спорту
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