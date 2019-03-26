Нарешті повністю усвідомив свою перемогу на чемпіонаті світу, – Дмитро Підручний

Український чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний після повернення в Україну дав коментар щодо минулого сезону.

Дмитро радий перемозі на чемпіонаті світу, а зараз хоче відпочити від важкого сезону.

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Вже нарешті повністю усвідомив свою перемогу на чемпіонаті світу і просто насолоджуюся цим. У відпустку йду просто з думками про те, що потрібно відпочити, адже сезон був дуже складним. Багато сил було віддано і витрачено. Тепер всім потрібно просто залікувати травми, у кого вони є, і відновити запас сил.

"Звичайно, хотілося б знову повернутися на п'єдестал. Ці емоції просто незабутні, коли гімн нашої країни відіграє через тебе, хочеться, щоб це повторювалося якомога частіше. Зараз хочеться просто повернутися додому, а потім вже думати про все інше", – цитує слова Підручного Biathlon.com.ua.

Спорт 24 писав, що у понеділок, 26 березня, чоловіча та жіноча збірні України з біатлону повернулися до Києва після завершення останнього етапу Кубка світу. В аеропорту "Бориспіль" команду зустрічали безліч фанатів з квітами та плакатами.

Останній етап Кубка світу 2018/2019 в Холменколлені завершився 24 березня. Тепер біатлоністи будуть знаходиться у відпустці.

Дмитро Підручний виграв золото чемпіонату світу. Українському біатлоністу не було рівних у гонці переслідування, яка завершилася у шведському Естерсунді.

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