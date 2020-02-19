Народна команда "Карпат": міфи та реальність

30 жовтня 2020 року в Україні відбудуться вибори до Львівської міської ради. Саме ця дата є ключовою для "Карпати" у визначенні їх майбутнього. Голосування депутатів, перипетії довкола клубу та рівень спікерів не залишає сумніву, що питання "Карпат" стало політичним. І ключовим питанням тут є не збереження чи підтримка команди, а хто буде забудовувати територію, що прилягає до стадіону "Україна".

Маленький спойлер – народної команди не буде і фінансувати за рахунок бюджету її теж не будуть. Чому? Читайте далі. Розберемо все по пунктах.

Для початку треба зазначити, що станом на 15:00 19 лютого ухвала досі не опублікована на сайті ЛМР (інші прийняті в цей день вже опубліковані). Якщо ухвала не опублікована, то вона і не вступила в силу. Як повідомили в Секретаріаті ЛМР, ухвала досі не надійшла для публікації. Все, що ми знаємо про ухвалу, базується на інформації, яку дали в новині на сайті міської ради. Це вже породило дуже багато новин, які написані на основі вирваних з контексту фразах. Для прикладу – "Карпатам" надали в користування землю". "Карпатам" нічого нового не дали, все, що вказується в ухвалі, вже і так є у клубу. Що з цією ухвалою, що без неї ситуація не змінилась.



Чи буде сторена "народна команда "Карпати"? (фото: ФК "Карпати")

Також відчуйте різницю: на попередньому засіданні не прийняти рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Липова, Алея, 5, яке хотіли "Карпати"; а на цьому – ініціювали створення народної команди. Замість 8 гектарів землі – створення абстрактної команди.

До слова: "Карпати" погодилися на створення народної команди у Львові

Пройдемся по ухвалі. В першому пункті новини про ухвалу вказано: "Підтримати ініціативу громадськості щодо створення "Народної команди "Карпати" у формі, яка буде визначена окремим рішенням міської ради".

Цим пунктом скористались "Карпати" у своєму зверненні на офіційному сайті: "Усі необхідні документи повністю підготовлені для передачі. Залишається єдине питання – хто саме є тією уповноваженою відповідальною особою? Кому саме передавати права? Сподіваємось чимшвидше отримати відповідь на це питання від Львівської міської ради, аби юридично завершити процедуру створення Народної команди". Юридичної особи немає і не скоро буде. Як заявив міський голова Львова Андрій Садовий в останньому коментарі щодо створення народної команди: "Як мінімум 7-8 місяців треба все готувати, щоб наступного року вийти в новий процес" (це якраз після виборів). Також у коментарях під новиною про прийняття ухвали заступник міського голови Львова Андрій Москаленко написав: "Ухвала визначила позицію мерії, що ми готові до створення народної команди. Адже міська рада вже зараз надає на пільгових умовах для "Карпат" – інфраструктуру". І наголошує, що ухвала тільки про це – про позицію.

Хто готує це окреме рішення, хто проводить обговорення, хто відповідальний – не вказано, і нікому не дано доручення. Ідеться тільки про вивчення подібного досвіду. Також немає інформації, як розповсюдили ряд ЗМІ, що рішення має бути в квітні. Про це теж не йдеться в опублікованій частині ухвали. Тому коли пінг-понг між міською радою, "Карпатами" та Григорієм Козловським (депутатами) перейде у конкретні кроки – не відомо.

Тільки після того, як буде створена така команда, можна буде говорити про передачу їй корпоративних прав. Ідуть розмови про те, що в середині березня буде проведено зустріч акціонерів ТзОВ "Клуб професійного футболу "Карпати". Тільки після їх рішення можна буде далі говорити про реальність нової юридичної особи. Також міський голова наголошує, що власниками мають бути вболівальники, які можуть купувати акції. Для того, щоб була можливість купити акції, треба почати продавати акції, а це потрібно провести аудит, показати доходити, витрати і прибутки.



Львів'яни стануть власниками "народної команди "Карпати"? (фото: ФК "Карпати")

В другому пункті зазначено: "Визначити основними умовами створення "Народної команди "Карпати" такі: безоплатна передача корпоративних прав ТзОВ "Клуб професійного футболу "Карпати" у власність територіальної громади; гарантія "Народній команді "Карпати" щодо продовження пільгового періоду користування спорудами стадіону "Україна", тренувальними полями та надання в оренду земельних ділянок, необхідних для їх належного функціонування на пільгових засадах; забезпечення розвитку дитячого футболу у Львові".

Перша частина другого пункту вимагає безоплатно передати корпоративні права територіальній громаді. Відповідно до законодавства України є чотири визначення, що таке територіальна громада. В останньому з них, відповідно до рішення Конституційного суду "Територіальна громада – це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр". Фактично – це жителі міста Львова, які зареєстровані і постійно тут проживають. Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування як безпосередньо, так і через її органи – Львівську міську раду, Львівського міського голову, виконавчі органи Львівської міської ради. Територіальна громада не є окремою юридичною особою. Тому логічнішим було б в ухвалі вказати, що передати права Львівській міській раді (одному з підрозділів). Бо в іншому випадку тепер понад 700 тисяч зареєстрованих мешканців міст мають право отримати свою часту (безкоштовно отримати) у статутному фонді ТзОВ "Клуб професійного футболу "Карпати".

Частина перша другого пункту надає гарантії пільгового періоду користування інфраструктурою. По-перше, гарантії надаються не існуючому суб’єкту. По-друге, ТзОВ "Клуб професійного футболу "Карпати" має діючий договір, відповідно до якого інфраструктура знаходиться у них в користуванні до 27 квітня 2028 року.

І на завершення у частині третій другого пункту, як завжди, прикрились дітьми. Чи відіграє цей пункт важливу роль? Чи міняє він ситуацію? Чи створює нові і якісні умови? Ні! Ні! Ні! Він просто є, щоб бути. Нижче ми вкажемо, скільки місто потратило минулого року на розвиток дитячого футболу. Це конкретика, а цей пункт просто букви і пробіли.

50 мільйонів з бюджету міста

Це теза, яку озвучив Григорій Козловський, і це питання, яке турбує багатьох. Перше, що потрібно знати це позицію керівництва міста: "Міська рада не планує буде власником футбольного клубу і ніколи не буде. Ми не маємо права з бюджетних коштів фінансувати професійні футбольні команди. Місто Львів підтримувало і підтримує дитячий футбол", – заявив Андрій Садовий. Тобто розмови, які зараз ведуться про створення комунального підприємства і фінансування з міського бюджету, наразі не відповідають дійсності. У 2019 році міська рада виділила 4,6 мільйона гривень на фінансування футболу, але не на професійні команди, а дитячі.

Що передають "Карпати"?

Корпоративні права – скажуть всі. А що таке корпоративні права? А Бог його знає. В законодавстві України є дев'ять визначень, що таке корпоративні права. В Податковому кодексі вказано: "Корпоративні права – права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами".

І тут треба розуміти, що популярну думку "Димінський – власник "Карпат" треба забути. Є ТзОВ "Клуб професійного футболу "Карпати", який зареєстрували в січні 2002 року. Засновниками і кінцевими бенефеціарами є дві компанії: Менділ Лімітед та Крисал Холдінгс ЛТД, обидві з Британських Віргінських. Кінцевим бенефіціаром першої є Хрістакіс Ніколау, другої – Катя Парпі. Обоє з Кіпру. Статутний капітал ТзОВ "Клуб професійного футболу "Карпати" – 193 064 000,00 грн. Також ТзОВ володіє однією торговою маркою, двома об'єктами, двома транспортними засобами і двома ліцензіями. Якщо один з власників "Карпат" передає безкоштовно корпоративні права територіальній громаді, то відмовляється від своєї частини грошей в статутному капіталі – 96 532 000,00 грн?

Що відбувається насправді – важко сказати точно, але все це нагадує фарс, коли передають те, чого немає або чого не треба. Якщо буде строюватись народна команда, то це буде нова юридична особа. В неї має бути засновник, і це не може бути територіальна громада (загальне поняття). Для чого новій народній команді корпоративні права ТзОВ "Клуб професійного футболу "Карпати". Їх не треба. Єдине, що точно треба – це право на торгову марку і назву "Карпати", щоб не створювати "Карпати 1963". Всі ці "танці" не мають ніякого результату і не дадуть.

"Дайте землю!"

Під таким гаслом пройшли відносини "Карпат" і Львівської міської ради останні 15 років. З 2004 року "Карпати" мали право готувати документацію для використання землі біля стадіону "Україна". Єдине, що мінялось – це бажані гектари – від 2 до 17.

13 лютого 2020 року ряд ЗМІ написали про те, що "Карпати" отримали в оренду на 8 років землю біля стадіону "Україна" і платитимуть 2,15 мільйона гривень у рік. Немає жодного підтвердження цього рішення. Ухвала, яку не проголосували в січні, передбачала саме передачу землі в оренду. Трошки більше 8 гектарів під стадіоном і господарськими приміщення, які до нього прилягають. Фактично це рішення мало стати кінцевим документом обговорень, які проводила міська рада і "Карпати" у 2019 році щодо реконструкції стадіону. Відповідно до плану, на стадіоні зменшили б кількість місць до 15 тисяч, а також з’явилось ряд комерційних споруд. Про 17 гектарів, які говорили раніше і часто пишуть ЗМІ, наразі не йшлось. Решту бажану кількість землі клуб зміг би отримати тільки через аукціон. З проектом цього рішення можна ознайомитись за посиланням.



Стадіон "Україна" можуть реконструювати (фото: ФК "Карпати")

Трошки історії

Львівська міська рада вже має досвід створення футбольного клубу. Відповідно до Рішенням № 367 від 3 серпні 2001 року, ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради" виступила від імені Львівської міської ради співзасновником закритого акціонерного товариства "Клуб професійного футболу "Карпати". Ініціатором створення клубу був Петро Димінський. Активно його підтримував тодішній міський голова Василь Куйбіда. Рішення передбачало внесення до статуту клубу стадіону "Україна", стадіону "Юність" та двох готелів ("Львів" і "Незалежність"). За це місто мало отримати 25% і 1 акцію. Вказані об’єкти мали віддати на приватизацію, а міська рада мала схвалити установчі документи. Тоді все майно оцінювалось приблизно у 50 мільйонів доларів. Проте тоді не склалось. В літку 2002 року прокуратура оскаржила таке рішення і депутати наступного скликання скасували рішення попередників.

Попереду у нас ще не одне рішення ні про що та визначення що кому і скільки винен. Наразі у цій ситуації більше питань, ніж відповідей. І до кінця року ситуація може ще не раз змінитись. Ключовим є те, що керівництво міста не буде форсувати подій, а всі інші процеси, які відбувається довкола, на ситуацію реально не впливають. Це просто інформаційний шум.