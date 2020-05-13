Народний депутат хоче стати суддею у протистоянні Усика з хейтерами: фото

29-річний український борець і депутат Верховної Ради України Жан Беленюк заявив про своє бажання стати суддею протистояння 33-річного українського боксера Олександра Усика з хейтерами.

В Instagram Беленюк запропонував свою кандидатуру в якості судді для поєдинку Олександра Усика проти можливого його опонента, борця вільного стилю Богдана Грицая, який напередодні кинув виклик боксеру. Борець опублікував пост, на якому він забавно зображений в ролі рефері.

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"Поки всі викликають Олександра Усика на бій, вирішив запропонувати свою кандидатуру в якості судді цього протистояння. Чесність і неупередженість гарантую", – написав борець.

Додамо, що начальник управління у справах ветеранів війни та колишній ветеран АТО 37-річний Андрій Грачов також викликав на поєдинок Усика.

За словами Грачова, його роздратував відповідь Усика борцю Богдану Грицаю, де боксер сказав, що буде битися тільки в рингу. Грачов нагадав Усику, що Україна воює з Росією, яка окупувала українські території і здійснює обстріли.

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У суботу, 9-го травня, Богдан Грицай записав відео, в якому публічно розкритикував Усика через політичні погляди боксера.

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Конфлікту передувала участь Усика та Василя Ломаченка у релігійному фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес".

Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

Грицай заявив, що готовий провести з Усиком бій без правил.

Олександр записав відео, яке опублікував в інстаграмі. Усик прийняв виклик, але погодиться тільки на поєдинок за боксерськими правилами.

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