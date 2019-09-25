Нас помітили на найвищих ешелонах волейболу, – тренер збірної України про сенсацію на Євро-2019

Збірна України з волейболу стала справжньою сенсацією на Чемпіонат Європи 2019. Підопічні Угіса Крістіньша дійшли до чвертьфіналу, де у запеклій боротьбі поступилися збірній Сербії.

Читайте також: Чому нам варто подякувати збірній України з волейболу за Євро-2019

Після повернення додому головний тренер збірної прокоментував як цей матч, так і загалом виступ збірної України на турнірі.

"Емоції все ще беруть верх. Переживаємо ще за програш [збірній Сербії, – прим. Спорт24.]. Тому що і боролися, і грали, і мали шанси на перемогу. Але в цілому задоволений результатом. Тому що грали сім ігор і шість провели на високому і хорошому рівні. Хлопці проявили себе дуже прекрасно та гідно. Можу сказати, що пишаюся своєю командою, атмосферою і тією роботою, що ми виконали. Чемпіонат провели з дуже великим знаком плюс. Розраховувати на щось перед турніром важко, але зараз в цілому можна сказати, що потрапляння в 8-ку кращих команд Європи – хороший результат. Нас помітили в найвищих ешелонах волейбольного світу. Тому ми повинні гордитися тим, що ми досягли", – сказав Крастіньш.

Тренер також оцінив і чвертьфінальний матч проти Сербії, який українці програли на тайбрейку.

"Ми налаштовувалися на перемогу. Бажання виграти було дуже велике. Сталося так, як сталося. За це дуже переживаємо. Мабуть, декілька днів цей сум буде на серці. А після цього відпустить, і будемо раді тому, чого досягли", – підсумував Крастіньш.

За його словами, команді є куди прибавляти – як в ігровій взаємодії, так і психологічній. Адже ці гравці вперше опинилися на Чемпіонаті Європи (Збірна України не виступала на турнірі 14 років)