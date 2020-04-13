Нас просто намагаються залякати: знаменитий боксер здивував заявою про коронавірус

Один з найкращих боксерів сучасності Теренс Кроуфорд поділився думкою про пандемію коронавірусу. Американський чемпіон світу за версією WBC вважає, що людей намагаються залякати, а коронавірус не такий страшний, як про нього говорять.

За словами Теренса Кроуфорда, він не відбуває карантин вдома, а тренується у звичному режимі, інформує vRINGe.

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"Ну а чим сьогоднішній день відрізняється від вчорашнього? Особисто я не зачиняюся вдома, не замикаю вдома дітей. Ні не жартую. Кажу як є. Не думаю, що вся ця статистика, всі ці цифри реальні. Думаю, нас просто намагаються залякати, адже людей, які бояться, легше контролювати", – сказав Теренс.

Він заявив, що не погоджується з офіційною версією того, що відбувається.

"Адже не секрет, що світом рулять ЗМІ. Ти показуєш по ящику якесь марення, і все – люди в паніці, вони бояться. Тільки послухайте, що вони нам кажуть. Нібито цей вірус практично нешкідливий для здорових. І що він небезпечніший для старих і для тих, хто хворіє на астму.

Але яка тоді різниця між коронавірусом і, наприклад, звичайною застудою або грипом? У мене тільки одна знайома, яка стверджувала, що підхопила цю штуку. Але вона вже перехворіла і зараз почуває себе нормально", – зазначив американець.

Боксер не розуміє, чому попри пандемію у США все функціонує.

"Чому кожен день вивозять сміття і таке інше? У мене багато питань, на які я не знаходжу відповідей. Чому поліцейські продовжують працювати? Якщо все так страшно, чому вони не сидять вдома? Я б на їхньому місці не виходив на роботу. Загалом, я не згоден з тим, що говорять. І не вірю в це", – підсумував Кроуфорд.

Станом на 13 квітня у світі підтверджено 1 859 011 випадків зараження COVID-19. США лідирують за кількістю хворих – понад пів мільйона.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

Що відомо про Кроуфорда? 32-річний американець входить до числа найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Виграв усі 36 поєдинків на професійному ринзі. У 2016 році переміг українця Віктора Постола і відібрав титул WBC.

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