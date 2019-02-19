Насправді, більшість футболістів курить, – Руслан Ротань

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань розповів про куріння серед професійних футболістів.

Про це екс-гравець "Динамо" та "Дніпра" розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

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Так це правда. У футболістів є таке прислів'я: "Хто не курить і не п'є – той в склад не потрапить". Більший відсоток футболістів курить, ніж не курить. У дитячому футболі за це ганяли, могли вигнати з інтернату. Серед дорослих, то тренер дивиться просто, ти ж професіонал, втрачаєш своє здоров'я і довге життя у футболі.

"У мене в цьому плані демократія. Не можу вже дорослого футболіста змушувати не курити, не пити. Все одно буду вимагати від нього результат, який мені потрібен. Якщо він не буде підходити під цей результат, він не буде грати. Якщо він буде забивати по три голи в кожному матчі, нехай хоч в середині поля стане і закурить, я йому дозволю", – сказав Ротань.



Раніше Спорт 24 писав, що Руслан Ротань не запрошуватиме будь-яких асистентів з-за кордону. Нікого з іноземців немає навіть в шорт-листі помічників.

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