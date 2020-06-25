Головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні прокоментував перемогу над "Лаціо" (3:2) в 27-му турі Серії А.

Гасперіні проводив проводив цей поєдинок на трибунах, і заявив, що його команда в ньому більше не потребує. Цитує тренера Sky Sport Italia.

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На трибунах важко, так як ви не можете втручатися навіть в такі дрібниці, як консультування своїх гравців. У мене склалося враження, що цій команді більше не потрібен тренер! Вони точно знають, що робити, і все, що потрібно, – це жест чи слово, щоб змусити їх діяти,

– сказав він.

Супергол від Маліновського

Український гравець "Аталанти" Руслан Маліновський відзначився в цьому поєдинку забитим м'ячем на 66-й хвилині, після чого рахунок зрівнявся. "Аталанта" займає четверте місце в чемпіонаті Італії, маючи в активі 54 очки в 27 матчах.

Це п'ятий гол Руслана в 24 матчі чемпіонату Італії. До речі, за кількістю матчів у Серії А Маліновський наздогнав Олексія Михайличенка.