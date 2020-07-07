"Наставник": про легенду "Динамо" Лобановського знімуть фільм
Невдовзі розпочнуться зйомки художнього фільму "Наставник" про великого тренера "Динамо" Валерія Лобановського. Студія KINOROB і футбольний клуб "Динамо" вже підписали меморандум щодо співпраці.
Події стрічки розкажуть про одного з найвеличніших у світі футбольних наставників та генія футболу. Фільм буде мати мотиваційний характер, повідомляє офіційний сайт киян.
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Стрічка про великого наставника
Вже понад пів року одна з провідних українських студій – компанія KINOROB (FILM.UA Group) працює над створенням цієї стрічки.
Усі події будуть показані ще з середини 70-х років, коли Лобановський очолив киян. Також продюсери уклали угоду з дочкою Лобановського Світланою. Вона виступить консультантом у знімальному процесі та допоможе у всіх деталях.
Донька Валерія Васильовича вдячна авторам фільму за таку ідею та всіляко підтримує. Вона сподівається, що стрічка змусить задуматись людей.
Мій батько любив повторювати: "Думай". А потім робив паузу і додавав: "Якщо можеш",
– сказала Світлана Лобановська.
Додамо, що в 2016 році вийшов український документальний фільм "Лобановський назавжди".
Кар'єра Валерія Лобановського
- Один з найтитулованіших тренерів в історії світового футболу.
- За свою футбольну кар'єру Лобановський пограв у "Динамо", "Чорноморці" та "Шахтарі".
- Всього як гравець Валерій Лобановський провів 253 матчі у чемпіонатах СРСР у найвищій лізі і забив 71 гол (у київському "Динамо" – 144 матчі і 42 голи відповідно, в одеському "Чорноморці" – 59 і 15, у донецькому "Шахтарі" – 50 і 14).
- Тренував "Дніпро", "Динамо", збірну СРСР, збірну ОАЕ, збірну Кувейту і збірну України.
- Крім чемпіонств в СРСР і Україні, з київським "Динамо" двічі вигравав Кубок кубків і раз Суперкубок УЄФА.
- Зі збірною СРСР, яку очолював тричі, здобув бронзову нагороду Олімпійських ігор у 1976 році та срібло чемпіонату Європи 1988 року.
- З Кувейтом ставав бронзовим призером Азійських ігор. Один з п'яти тренерів, які увійшли в десятку найкращих за версією France Football, World Soccer, FourFourTwo та ESPN.
Що відомо про студію KINOROB
Студія KINOROB має у своєму доробку такі касові стрічки, як “Незламна”, “Сторожова Застава”, “Захар Беркут”. Згідно з планом, історія про великого тренера буде розказана також за допомогою серіалу, виставок, книг, документального фільму.