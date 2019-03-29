Наставник англійського "Саутгемптона" ввів жорстку заборону й оголосив боротьбу із залежністю

Австрійський тренер Ральф Газенгюттль, який очолює англійський клуб "Саутгемптон", заблокував доступ до wi-fi у готелях команди, щоб не допустити, щоб його футболісти грали у відеоігри.

Газенгюттль, який зіткнувся з подібними проблемами в колишньому клубі – "Лейпцигу", порівнює відеоігри з алкогольною і наркотичною залежністю.

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"Це те, від чого ви залежні, і це означає, що ми повинні захищати гравців", – цитує 51-річного фахівця BBC.

Я зробив це у своєму останньому клубі. У нас були також проблеми з гравцями – вони грали до трьох годин ранку перед грою. Ви повинні допомогти захистити їх, тому що це не маленька проблема. Якщо бути чесним, це те ж саме, що й алкоголізм або залежність від наркотиків,

– сказав Газенгюттль.

"Захистити їх означає допомогти їм не витрачати там багато часу. Ми блокуємо wi-fi в готелі, наприклад, увечері, щоб вони більше не могли грати", – зазначив австрієць.

Водночас наставник "святих" сказав, що жоден з його гравців не має серйозних проблем з іграми, але додав: "Ви можете бути впевнені, що я завжди в контакті з моїм капітаном або з декількома гравцями, щоб говорити про це".

Ральф Газенгюттль очолив "Саутгемптон" в грудні 2018-го року. Він замінив Марка Г'юза, який невдало стартував із "святими" у новому сезоні. Наразі "Саутгемптон" перебуває на 16 місці в турнірній таблиці АПЛ.

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