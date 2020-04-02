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Наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп може очолити чемпіона світу збірну Німеччини

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Юрген Клопп / twitter.com/Kloppholic

Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп говорив, що хотів би попрацювати з національною командою. Наставник вважає, що це буде логічним наступним кроком у його кар'єрі.

Про це повідомляє видання Daily Mail. У збірній Німеччини серйозно розглядають кандидатуру наставника "червоних" на заміну Йоахіму Льову, який вже 14 років тренує команду та досягнув чималих успіхів.

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Керівництву "Ліверпуля" доведеться докласти багато зусиль, щоб утримати Юргена біля керма клубу. Клопп допускає, що "Ліверпуль" стане останнім клубом в його кар'єрі, далі він хоче продовжити свою тренерську кар'єру у національній збірній.

В англійському клубі занепокоєні такими новинами та не мають наміру відпускати свого тренера. Керівництво "Ліверпуля" хоче втримати Клоппа підвищивши йому значно зарплату.

Причиною зміни головного тренера збірної Німеччини швидше за все є те, що результати команди стали незадовільними. На чемпіонаті світу-2018 фаворити турніру посіли останнє місце у квартеті групового етапу, де виступали разом з командами Швеції, Мексики та Республіки Корея.

У Юргена Клоппа контракт із англійським клубом до 2024 року. Контракт Льова зі збірною Німеччини діє до 2022 року.

Додамо, що Юрген Клопп очолює "Ліверпуль" з 2015-го року, тренер виграв з клубом Лігу чемпіонів і близький до першого чемпіонства в Англії.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Ліверпуль Юрген Клопп
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