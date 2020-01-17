Наставник "Олімпіка" – расист: відомий агент зробив гучну заяву

Футбольний агент Дмитро Селюк звинуватив у расизмі нинішнього головного тренера "Олімпіка" Вісенте Гомеса.

За його словами, через іспанця в "Динамо" під час роботи в клубі Реброва не заграли африканці.

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На жаль, в "Олімпіку" Жуліо Сезара поміняли на Вісенте Гомеса, а я пам'ятаю – він чистий расист. Він проти всіх африканців. Коли він допомагав Реброву, вони завернули Седріка Гогуа, який зараз в московському ЦСКА, хоча повинен бути в "Динамо". Він робив все, щоб деякі футболісти не потрапили. Це друга сторона медалі.

"Якби тренер забрав з собою, кого вони привели, було б нормально. Була ситуація, коли я пропонував Леонардо. Ребров відмовився від нього, говорив: "Він нам не цікавий". Але як тільки Ребров пішов в "Аль-Ахлі", то його відразу купили за 4 мільйони у "Партизана". Гравець забив 28 голів, і він був не цікавий для "Динамо". Життя все розставить на свої місця. Я співпрацюю так, що втратити гроші на моїх гравців майже неможливо", – сказав Селюк в інтерв'ю Tribuna.com.ua.

Зазначимо, що Вісенте Гомес працював асистентом Сергія Реброва в "Динамо" з 2016-го по 2017 рік, після чого також працював в "Аль-Ахлі" і московському "Спартаку". Очолює "Олімпік" з вересня минулого року.

В даний момент донецький клуб знаходиться на дев'ятому місці турнірної таблиці УПЛ. В активі команди 18 очок після 18 турів.