Наставник "Шальке" назвав неприємну причину відсутності Коноплянки у матчі Ліги чемпіонів

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Євген Коноплянка захворів
Євген Коноплянка захворів / Фото з відкритих джерел

Головний тренер "Шальке" Доменіко Тедескі розповів, чому Євген Коноплянка не потрапив до заявки на матч з "Ман Сіті".

Спорт 24 писав, що не знайшлося місця навіть у запасі "Шальке" для українського півзахисника Євгена Коноплянки на матч Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті". А ось півзахисник "містян" Олександр Зінченко розпочав матч проти "кобальтових" на лаві для запасних.

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Коноплянка захворів, Бюргшталлер не в тих кондиціях, що ми очікуємо, Скрібскі травмований,
– сказав Тедескі.

До слова, Євген Коноплянка останній матч провів 9 лютого проти "Баварії" (1:3).У поточному сезоні 29-річний українець зіграв 19 матчів, забив 1 гол і зробив 2 ассисти.

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Теги: Спорт Футбол Євген Коноплянка Ліга чемпіонів Шальке Манчестер Сіті
Джерело: 24 Канал
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