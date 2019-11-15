Наступна мета – домогтися максимуму для спорту від легалізації грального бізнесу, – Беленюк

23 Читать новость на русском
Жан Беленюк / Facebook

Український борець і народний депутат України від партії "Слуга Народу" Жан Беленюк розповів про прийнятий бюджет країни на наступний рік.

Беленюк розповів про бюджет України на 2019 рік в контексті фінансування спорту і наступних заходів, які потрібно прийняти державі.

Читайте також: Рада внесла зміни до держбюджету-2019: на що виділили більше грошей

Бюджет прийнятий. Пропозиції нашого комітету частково враховані. В основному, все впирається у відсутність грошей. Наступна мета – домогтися максимуму для спорту від легалізації грального бізнесу.

І так, зовсім забув, пора б уже уряду задуматися про підготовку команди України до Олімпійських ігор. Як мінімум, створити оргкомітет,
– написав Беленюк в Instagram.

Як затверджують держбюджет України?Міністерство фінансів підготувало законопроєкт про державний бюджет на рік. Потім документ надійшов на розгляд Кабміну, який затвердив цей проєкт. Після цього документ надійшов до Верховної Ради, де бюджет розглянули у трьох читаннях. 14 листопада парламент остаточно схвалив законопроєкт про бюджет. Тепер документ мають підписати спікер та президент, законопроєкт мають опублікувати в офіційній пресі уряду, і аж тоді він стане законом.

державний бюджет України 2020 рік головні цифри що закладено у бюджеті зарплата прожитковий мінімум
Головні цифри бюджету на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

Радикали підпалили вишки lifecell на Київщині: причини та наслідки
сьогодні
8164
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бюджет Жан Беленюк
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Для виховання боксера-чемпіона треба витратити 10-15 років, – Андрій Котельник
сьогодні 14:30 Для виховання боксера-чемпіона треба витратити 10-15 років, – Андрій Котельник
Станіслав Безушко 20
Зірковий Надаль вп'яте у кар'єрі завершить сезон першою ракеткою світу
сьогодні 13:10 Зірковий Надаль вп'яте у кар'єрі завершить сезон першою ракеткою світу
Юрій Семенюк 29
Збірна України дебютувала у Запоріжжі: як місто прийняло національну команду
сьогодні 09:28 Збірна України дебютувала у Запоріжжі: як місто прийняло національну команду
Василь Денисюк 502
Розгромні перемоги Англії та Португалії й інші результати кваліфікації Євро-2020: відео
сьогодні 07:42 Розгромні перемоги Англії та Португалії й інші результати кваліфікації Євро-2020: відео
Юрій Семенюк 3507
Євро-2020: ще чотири збірні гарантували собі участь у чемпіонаті Європи
сьогодні 00:27 Євро-2020: ще чотири збірні гарантували собі участь у чемпіонаті Європи
Михайло Гема 5682
Новини
Більше новин
Залиште відгук