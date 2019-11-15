Наступна мета – домогтися максимуму для спорту від легалізації грального бізнесу, – Беленюк

Український борець і народний депутат України від партії "Слуга Народу" Жан Беленюк розповів про прийнятий бюджет країни на наступний рік.

Беленюк розповів про бюджет України на 2019 рік в контексті фінансування спорту і наступних заходів, які потрібно прийняти державі.

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Бюджет прийнятий. Пропозиції нашого комітету частково враховані. В основному, все впирається у відсутність грошей. Наступна мета – домогтися максимуму для спорту від легалізації грального бізнесу.



І так, зовсім забув, пора б уже уряду задуматися про підготовку команди України до Олімпійських ігор. Як мінімум, створити оргкомітет,

– написав Беленюк в Instagram.

Як затверджують держбюджет України?Міністерство фінансів підготувало законопроєкт про державний бюджет на рік. Потім документ надійшов на розгляд Кабміну, який затвердив цей проєкт. Після цього документ надійшов до Верховної Ради, де бюджет розглянули у трьох читаннях. 14 листопада парламент остаточно схвалив законопроєкт про бюджет. Тепер документ мають підписати спікер та президент, законопроєкт мають опублікувати в офіційній пресі уряду, і аж тоді він стане законом.



Головні цифри бюджету на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу