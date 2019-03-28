Наступним суперником Олександра Усика може стати Ентоні Джошуа, це буде чемпіонський бій

Едді Хірн, що представляє інтереси чемпіона світу за версією WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО), заявив, що в разі зриву поєдинку з Деонтеєм Уайлдером (40-0-1, 39 КО) його клієнт зустрінеться з Олександром Усиком (16-0, 12 КО). Це буде бій за чемпіона світу за версією WBO.

Команда Ентоні Джошуа намагається домовитися про бій проти Деонтея Уайлдера. Переможець цього поєдинку може стати абсолютним чемпіоном світу. Однак сторони поки не можуть узгодити деталі. Уайлдер хоче рівномірний розподіл призових, на що не погоджується сторона Джошуа. Якщо сторони не домовляться про бій, Джошуа доведеться захищати свої чемпіонські пояси проти інших боксерів. Серед них і Олександр Усик.

До слова: Усик офіційно відмовився від чемпіонського поясу WBA: відео

"Ми не хочемо відмовлятися ні від одного з поясів, тому що націлені на бій за звання безперечного чемпіона. Зрозумійте мене правильно, якби Ентоні Джошуа позбувся одного з титулів, ми б все одно билися з Деонтеєм Уайлдером. Але цей поєдинок вже не мав би такого статусу. Це золотий кубок, ось чому ми хочемо, щоб такий бій відбувся в листопаді або грудні поточного року. Якщо ні, то нас чекають обов'язкові захисти – пояса WBO з Олександром Усиком, IBF – з Курбатом Пулєвим. А WBA поки не призначила свого претендента. Так що після бою з Міллером потрібно визначитися, або битися з Уайлдером, або виконувати свої зобов'язання, швидше за все, проти Усика. Якщо поєдинок Деонтея та Ентоні не відбудеться в цьому році, у нього вже може не бути статусу битви за абсолютне панування в хевівейті", – розповів Едді Хірн в коментарі BoxingScene.

Деонтей Уайдер проведе свій наступний поєдинок проти обов'язкового претендента Домініка Брізіла (20-1, 18 КО). Бій відбудеться 18 травня на Barclays Center в Нью-Йорку.

Поєдинок Ентоні Джошуа з топовим проспектом з США Джареллом Міллером (23-0-1, 20 КО) відбудеться 1 червня в Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden.

Усик наступний бій може провести 18 травня. Його ймовірний суперник – камерунець Карлос Такам. Це буде бій у суперважкій вазі. Однак бій можуть перенести на 17 травня якраз через бій Уайлдера.