Наступним суперником Усика може стати Паркер

Колишній чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер, можливо, стане наступним суперником Олександра Усика. Боксери начебто можуть зустрітися за вакантний титул WBO.

Менеджер Паркера Девід Хіггінс розповів Skysports, що титул WBO може стати вакантним після реваншу Ентоні Джошуа – Енді Руїс, який відбудеться 7 грудня.

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Усик став обов'язковим претендентом на титул WBO. Є великий шанс, що титул WBO буде оголошений вакантним після бою Джошуа – Руїс, тоді наступним доступним бійцем по рейтингу може стати Джозеф Паркер. Якщо все складеться правильно, то в наступному році Джозеф буде битися за титул,

– заявив менеджер.

Хіггінс вважає, що Паркер цікавіший суперник для Усика, аніж Дерек Чісора. "З Чісорою українець може битися не за титул, але це ризикований крок", – сказав Хіггінс.

Що відомо про бій Усик – Чісора? Команди вже розпочали перемовини щодо бою. Наразі орієнтовним місце бою є Манчестер (Англія). Боксери можуть зустрітися у лютому 2020 року.

Хто такий Паркер?

Чемпіон світу за версією WBO (2016-2018) у важкій вазі. 31 березня 2018 року втратив титул у поєдинку проти Ентоні Джошуа. Британець переміг рішенням суддів.

Після цього Паркер програв також британцю Ділліану Вайту. Два останні бої Джозеф виграв.

У грудні 2018 він переміг Александра Флореса, а 29 червня технічним нокаутом здолав Алекса Леапаї. Усього він провів 28 бої (26 перемог, 2 поразки).