Наступний бій Ломаченка: названо дату та місце

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів деталі про наступний бій Василя Ломаченка. За словами промоутера українця, Ломаченко повернеться у ринг у квітні 2020 року.

В інтерв'ю ютуб-каналу Tha Boxing Voice Арум заявив, що наступний бій Ломаченка буде за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Наразі Василь володіє титулами WBA, WBO та є франчайзинговим чемпіоном WBC.

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За словами Арума, бій Ломаченка відбудеться не у США. Українець зустрінеться з переможцем поєдинку між чемпіоном IBF Річардом Коммі та Теофімо Лопесом. Їх бій відбудеться 14 грудня.

Глава Top Rank заявив, що отримав серйозні пропозиції щодо проведення поєдинку. Промоутер не озвучив країну, але заявив, що йдеться про Європу.

Арум стверджує, що з великою часткою ймовірності бій пройде у квітні 2020 року.

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