Наступний бій Ломаченко проведе за титул чемпіона WBC

Після перемоги над Ентоні Кроллою, українець Василь Ломаченко зберіг за собою титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA і WBO. Тепер на черзі – бій за пояс чемпіона за версією WBC.

Про це заявив промоутер Ломаченка та керівник компанії Top Rank Боб Арум. Таку заяву він зробив після того, як Ломаченко переміг Кроллу, відправивши британця у нокдаун у четвертому раунді. Хоча сам українець у цьому бою зламав руку.

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Поясом чемпіона за версією WBC у легкій вазі володіє Майкі Гарсія. І саме його Ломаченко викликав на бій. Але американець може відмовитися від цього бою, адже перейшов у важчу вагову категорію.

Якщо ж Майкі Гарсія таки не погодиться на бій проти Ломаченка, то Боб Арум пообіцяв організувати бій між українцем та британцем Люком Кемпбеллом у Лондоні за титул чемпіона WBC.