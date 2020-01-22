У команді Паркера зробили неочікувану заяву щодо бою з Усиком
Тренер колишнього чемпіона світу Джозефа Паркера Кевін Баррі не вірить у бій новозеландця проти українця Олександра Усика. Боксери можуть зустрітися у поєдинку за титул WBO.
Чемпіонським поясом WBO володіє британець Ентоні Джошуа. Він начебто погодився провести захист поясу IBF проти Кубрата Пулєва.
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Якщо інформація про бій Джошуа – Пулєв підтвердиться, то WBO може позбавити британця титулу й зробити його вакантним.
Офіційним претендентом на пояс WBO є Усик, а Джозеф Паркер – перший у рейтингу організації.
Чутки про потенційний бій між Усиком та Паркером у березні-квітні "ходять" давно. Але в команді Паркера не вірять, що бій відбудеться.
Ми чекаємо рішення WBO про те, що вони забирають пояс у Джошуа. Паркер дуже чекає титульного бою проти Усика. Але з кожним днем цей поєдинок все менш ймовірний.
Я вважаю, що Усик почекає до літа й відразу зустрінеться з Джошуа, який на той час переможе Пулєва. Нам хочеться бою з Усиком, але я в це не вірю,
– цитує Баррі Sky Sports.
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Ще одним потенційним суперником Усика ЗМІ називають британця Дерека Чісору. Втім, цей бій не може бути за титул WBO.
- Останній бій Усик провів 13 жовтня 2019 року. За підсумками 7 раундів українець здолав Чазза Візерспуна.
- Паркер – чемпіон світу за версією WBO (2016-2018) у важкій вазі. 31 березня 2018 року втратив титул у поєдинку проти Ентоні Джошуа.
- Після цього Паркер програв також британцю Ділліану Вайту. Два останні бої Джозеф виграв.
- У грудні 2018 Паркер переміг Александра Флореса, а 29 червня технічним нокаутом здолав Алекса Леапаї. Усього він провів 28 боїв (26 перемог, 2 поразки).