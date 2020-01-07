Наступний суперник Ломаченка обіцяє знести українця у ринзі

Чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес, який стане наступним суперником Василя Ломаченка, зробив гучну заяву щодо бою з українцем. Лопес обіцяє знести чемпіона світу за версіями WBO, WBA і WBC.

Лопес заявив, що хоче виграти поєдинок достроково, щоб долю поєдинку не вирішували судді.

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Я більш видовищний боєць, але ще я в рингу можу вивчити Ломаченка так само, як і він мене. Але я не дозволю вирішувати долю бою суддям. Я виглядаю не кращим чином, коли так роблю. Я знесу його в ринзі,

– цитує Лопеса Boxingnews24.

Поєдинок між Ломаченком та Лопесом, ймовірно відбудеться навесні 2020 року.

На кону двобою стоятимуть усі титули, а відтак і звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

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В останньому поєдинку Теофімо Лопес технічним нокаутом переміг Річарда Коммі та завоював чемпіонський титул за версією IBF.

Натомість Ломаченко у серпні рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла і додав до своєї колекції пояс WBC.