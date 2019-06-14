Наступний суперник Ломаченка продемонстрував відмінну форму на тренуванні: відео

Наступний суперник Василя Ломаченка британець Люк Кемпбелл продовжує підготовку до бою з українцем. У мережі з'явилося відео з підготовки британця.

Поки Василь Ломаченко відновлюється від травми руки, яку отримав у бою з Ентоні Кроллою, Люк активно працює на лапах.

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Боксер на ринзі в спортивному залі продемонстрував прекрасну форму.

Очікується, що Ломаченко та Кемпбелл зустрінуться 31 серпня у Великобританії. На кону стоятимуть три чемпіонські пояси: WBA та WBO, якими володіє українець, а також вакантний пояс WBC.

Пояс чемпіона світу за версією WBC став вакантним, оскільки Майкі Гарсія заявив, що відмовляється від нього.

Хто такий Люк Кемпбелл?31-річний британський боксер, Олімпійський чемпіон 2012 року. На професійному ринзі провів 22 бої, 16 виграв та двічі програв. Його зріст 175 см, а розмах рук – 180 см. Останні три бої виграв, зокрема, 15-го березня переміг мексиканця Адріана Янга.