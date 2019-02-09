Наступний суперник Ломаченка просить перенести поєдинок з українцем

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Річард Коммі (28-2, 25 КО) не зможе провести бій з чемпіоном WBO і WBA Василем Ломаченко (12-1, 9 КО) в квітні.

Під час бою проти Іси Чанієва Коммі отримав травму суглоба правого середнього пальця. Про це повідомляє boxingtalk.com.

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"Відновлення займе шість тижнів. Він зустрінеться з іншим фахівцем наступного тижня, тому я збираюся обговорити з Top Rank, чи зможемо ми перенести бій", – сказав промоутер ганського боксера Лу ДіБелла.

Промоутерська компанія українця Top Rank не хоче переносити дату бою і вже підшукує для Василя нового суперника.

Можливим варіантом для Ломаченко на наступний бій міг би стати обов'язковий претендент по лінії WBA Ентоні Кролла (34-6-3, 13 КО), однак навіть у разі успішного завершення промоутерських торгів британець не буде суперником для Ломаченко в наступному бою, а їхня зустріч відбудеться не раніше літа поточного року.

Раніше Спорт 24 повідомляв, що WBA дозволила Ломаченку провести об'єднавчий бій проти володаря поясу IBF Річарда Коммі.

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