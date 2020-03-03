Наступний суперник Усика: як Чісора давав ляпаса Віталію та плював в обличчя Володимиру Кличко

23 травня в Лондоні на 20-тисячній "О2 Арена" Дерек Чісора проведе бій з ексабсолютним чемпіоном світу в крузервейті Олександром Усиком.

Для українця це буде серйозний екзамен, адже 36-річний Чісора продовжує залишатися в еліті хевівейту. Для Дерека перемога над Усиком дозволить знову претендувати на чемпіонський бій.

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Протягом своєї боксерської кар'єри Чісора міг побитися з Володимиром Кличком, але поступився Тайсону Ф'юрі і, в підсумку, упустив цю можливість. Втім, британець все ж зустрівся з Кличком, але зі старшим із братів. І поступився рішенням суддів.

Однак багатьом більше запам'ятався не сам бій, а те, що було перед ним. Адже на церемонії зважування перед боєм Чісора дав ляпаса Віталію Кличку:

А вже перед самим поєдинком плюнув Володимиру Кличку в обличчя водою:

Також після бою з Віталієм Кличко, Чісора прямо на пресконференції влаштував бійку з співвітчизником Девідом Хеєм. Після цього обидва першим ранковим рейсом полетіли з Мюнхена до Лондона. Завдяки цьому вони уникнули поліцейського арешту.

Зараз складно сказати, наскільки була підстроєна ця бійка. Але через 5 місяців Чісора провів у Великобританії поєдинок з Хеєм. Цей поєдинок приніс Дереку майже в чотири рази більше грошей, ніж за вихід в ринг проти Віталія Кличка.