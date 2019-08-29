Натовпи фанатів та овації: відкрите тренування Ломаченка перед боєм з Кемпбеллом (відео)
Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA та WBO Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) провів відкрите тренування напередодні поєдинку проти британця Люка Кемпбелла (20-2, 16 КО).
Українця глядачі зустрічали оваціями, а сам Василь сказав кілька слів з приводу майбутнього бою.
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Навіть не віриться, що мене так підтримують тут. Це дуже приємно. Я не встиг цього разу подивитися Лондон, занадто багато тренувань і зустрічей з журналістами. Після бою обов'язково прогуляюся тут. Зараз я готовий на сто відсотків, хоч і трохи нервую, але це нормально,
– заявив Василь.
Примітно, що в цей раз український чемпіон провів традиційний захід без батька Анатолія, який був відсутній з невідомих причин.
Відкрите тренування Василя Ломаченка перед боєм з Люком Кемпбеллом: дивіться відео
В андеркарді бою Ломаченко – Кемпбелл виступлять Олександр Повєткін і Х'юї Ф'юрі, а також Чарлі Едвардс і Джошуа Буатсі.
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Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться в Лондоні 31 серпня на The O2 Arena. Онлайн-трансляція, відео бою та його результат – на сайті Спорт24.