Національні федерації України: на боці спортсменів чи проти них

Відтоді, як під стінами профільного міністерства мітингували велосипедисти, минув вже тиждень. Так вони захищали колегу – чемпіонку Європейських ігор Ганну Соловей, яку облаяв президент Федерації велоспорту Олександр Башенко.

Він пригрозив виключити дівчину зі збірної. Тож тепер обурені спортсмени вимагають звільнення кривдника. Проте в профільному міністерстві запевнили: федерації їм не підпорядковуються.

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Що відомо про скандал?

Велогонщиця Ганна Соловей стала чемпіонкою II Європейських ігор у гонці за очками. Проте, Федерація велоспорту України на своїй сторінці у Facebook привітала з цим досягненням не її, а голову Київської міської федерації велоспорту Мухомора C.М. Це обурило Ганну. За її словами, Мухомор не має до її успіху ніякого відношення.



Ганна Соловей

"Хотілось би знати, чому ви вітаєте незнайому мені людину, якої я ніколи не бачила. Цей чоловік не допомагав мені в підготовці до змагань абсолютно нічим. При цьому ви берете мою світлину та мій результат", – заявила чемпіонка.

З відповіддю пан Башенко не забарився. Причому відповів у дуже хамовитому стилі, зовсім не притаманному для очільника профільної федерації.

Аню, дивись, як ми будемо навчатись. Ти відкрила рот, тепер ти будеш за це відповідати. Їздиш на моєму велосипеді, їздиш в моїй формі, на голові у тебе мій шолом. Чого ти ще хочеш, щоб я тебе возив? Я не Базін, запам’ятай, принцесо. Будеш робити роботу – приймемо тебе, будеш смердіти – проженемо і не згадаємо як звали,

– відповів Башенко.

Соловей заперечила Башенку, написавши, що з переліченого йому належить лише велосипед, який "не витримав і року". Натомість Олександр додав, що через порушення умов контракту із федерацією Ганна тепер не має права бути в збірній України. "А святе місце пустим не буває", – грізно підсумував керівник.

Як міністерство співпрацює з федераціями

Перший заступник міністра молоді та спорту Ігор Гоцул сам очолює одну із федерацій – легкої атлетики. Він же й голова комісії з розподілу коштів. За словами чиновника, всі федерації – громадські організації. Й у міністерства з ними виключно партнерські стосунки.



Ігор Гоцул

"Ми визнаємо повноваження один одного, підписуємо угоду. На федерацію покладається формування стратегії виду спорту, формування збірних. Міністерство бере на себе зобов'язання відстоювати інтереси спорту", – пояснив він.

Чи можливо звільнити керівника федерації

Щоб делегувати спортсменів на міжнародні змагання, національна федерація має отримати визнання міжнародної. Тому розігнати чинну й створити нову фактично неможливо: спортсмени втратять можливість участі у міжнародних змаганнях.

А от змінити керівника – не проблема. Внутрішній статут дозволяє висловити недовіру, провести позачергову конференцію та організувати перевибори. Три роки тому цим правом скористалися у Федерації фігурного катання й звільнили президента Євгена Ларіна.



Євген Ларін

"Федерації довелося виплатити 500 тисяч гривень. Бо її колишній президент підписав контракт з Палацом спорту й не виплатив гроші. Ми внесли зміни до статуту. Якщо постає питання про фінансове навантаження, то президент не має права одноосібно це робити", – наголосила Ганна Турчинова, віце-президент Федерації фігурного катання.

Хто фінансує спортивні федерації

Їх фінансують з різних джерел: допомагають міжнародні федерації, олімпійські комітети та спонсори. Заробляють і самі, продаючи квитки. Від профільного міністерства гроші для організації й проведення змагань напряму отримують лише обрані.

Та й ті – в межах державного експерименту, який мав спростити життя тренерам і спортсменам, – дозволив витрачати державні гроші без посередника. Втім, журналісти неодноразово розслідували зловживання в міністерстві.

Екс-керівник "Укрспортзабезпечення" Тарас Сириця знає систему зсередини. Адже саме ця установа затверджує кошторис змагань й навчально-тренувальних зборів.



Тарас Сириця

Та звідти його звільнили, як він переконаний, через те, що не хотів закривати очі на фінансові махінації.

Перевіряємо витрати, умови прийому національних делегацій на сайті офіційних змагань і виявляється, що в оцій потребі на десятки тисяч євро більше грошей, ніж на сайті,

– зазначив він.

Й додав, що ситуація з Ганною Соловей стала поштовхом для інших. Частина федерацій готові відкрито говорити про порушення.

До речі, виключити спортсмена зі збірної президент федерації не може. Це під силу лише міністерству, з яким підписують контракти ті, хто прославляє Україну на міжнародній арені.