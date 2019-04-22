Натуралізація Мораеса: стало відомо, коли УЄФА розпочне розгляд справи

Стала відома дата розгляду справи натуралізації нападника збірної України та донецького "Шахтаря" Жуніора Мораеса.

Контрольний дисциплінарний і етичний комітет УЄФА розгляне справу щодо натуралізації нападника збірної України Жуніора Мораеса в найближчий четвер, 25 квітня, повідомляє "Футбол 1/2".

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Водночас, чи буде прийнято рішення під час цього засідання наразі не повідомляється. Попередньо, Україна ризикує залишитися без усіх очок, зароблених у перших матчах відбору на ЄВРО-2020. Наразі в активі "синьо-жовтих" 4 бали.

Що сталося з натуралізацією Мораеса?

Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія . Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років. Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу.



Жуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла унічию з Португалією . У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час.

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