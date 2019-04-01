Натуралізація по-китайському: футболісти повинні вивчати історію і співати гімн

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Голова КНР Сі Цзіньпін
Голова КНР Сі Цзіньпін / scmp.com

У Китаї відтепер футболістам буде складніше отримати громадянство. Китайська футбольна асоціація посилила правила по натуралізації гравців, навіть якщо вони мають китайське походження.

Згідно з новими правилами, тепер футболістам, які бажають отримати китайське громадянство, потрібно проходити патріотичні освітні курси.

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Зокрема, футболісти повинні вивчати історію Комуністичної партії Китаю і нинішню геополітичну ситуацію у світі, повідомляє South China Morning Post.

Крім того, футболісти повинні будуть вивчати культуру Китаю, історію прапора і національного герба, а також знати слова національного гімну й співати його.

Також клуби зобов'язали повідомляти про успіхи гравців, охочих взяти китайське громадянство, в асоціацію.

Натуралізація – це поширений процес у футболі, який передбачає надання іноземцю громадянства певної країни уповноваженими на те органами. Останніми натуралізованими футболістами в збірній України є бразильці Марлос та Жуніор Мораес. Довкола останнього виник скандал.

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Теги: Спорт Футбол
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