Навчився в армії: зірка "Тоттенхему" Сон ледь не побився під час матчу з партнером – відео
Лондонський "Тоттенхем" 6-го липня здобув важку перемогу над "Евертоном" у рамках 33 туру чемпіонату Англії. Та зустріч команд запам'яталася не футболом, а конфліктом гравців із Лондона.
Після першого тайму воротар "шпор" Уго Льоріс і Сон Хин Мін почали з'ясовувати стосунки. Про це повідомляє 24 канал.
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Хто знає, чим би закінчився конфлікт, якби не втрутилися партнери по команді.
Як відомо, Сон під час карантину пройшов службу в армії, тому точно знає, як вгамовувати норовливих.
Після матчу головний тренер "Тоттенхема" Жозе Моурінью взяв провину на себе.
Я критично висловлювався про своїх футболістів. Вони недостатньо самокритично ставилися до себе. Я просив їх бути більш вимогливими один до одного. Конфлікт між Соном і Льорісом, ймовірно, був наслідком наших зустрічей. Тому звинувачувати потрібно мене,
– цитує Моурінью BBC.
Рекорд "особливого"
Зазначимо, що для Моурінью ця перемога стала 200-ю у кар'єрі в Прем'єр-лізі.
Він став всього п'ятим тренером в епоху АПЛ, хто зміг виграти 200 матчів. Про це інформує Sky Sports.
Тільки Алекс Фергюсон досяг цієї позначки швидше – на чотири матчі раніше Моурінью (326 проти 322).
- 528 перемог – Алекс Фергюсон
- 476 – Арсен Венгер
- 236 – Гаррі Реднапп
- 207 – Девід Моєс
- 200 – Жозе Моурінью
"Тоттенхем" переміг "Евертон" з рахунком 1:0 завдяки автоголу Кіна.
Тоттенхем – Евертон відеоогляд матчу