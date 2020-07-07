Лондонський "Тоттенхем" 6-го липня здобув важку перемогу над "Евертоном" у рамках 33 туру чемпіонату Англії. Та зустріч команд запам'яталася не футболом, а конфліктом гравців із Лондона.

Після першого тайму воротар "шпор" Уго Льоріс і Сон Хин Мін почали з'ясовувати стосунки. Про це повідомляє 24 канал.

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Хто знає, чим би закінчився конфлікт, якби не втрутилися партнери по команді.

Як відомо, Сон під час карантину пройшов службу в армії, тому точно знає, як вгамовувати норовливих.

Hugo Lloris confronted Son Heung-Min right after the halftime whistle.



(via @footballdaily) pic.twitter.com/lv5032LfHb — ESPN FC (@ESPNFC) July 6, 2020

Після матчу головний тренер "Тоттенхема" Жозе Моурінью взяв провину на себе.

Я критично висловлювався про своїх футболістів. Вони недостатньо самокритично ставилися до себе. Я просив їх бути більш вимогливими один до одного. Конфлікт між Соном і Льорісом, ймовірно, був наслідком наших зустрічей. Тому звинувачувати потрібно мене,

– цитує Моурінью BBC.

Рекорд "особливого"

Зазначимо, що для Моурінью ця перемога стала 200-ю у кар'єрі в Прем'єр-лізі.

Він став всього п'ятим тренером в епоху АПЛ, хто зміг виграти 200 матчів. Про це інформує Sky Sports.

Тільки Алекс Фергюсон досяг цієї позначки швидше – на чотири матчі раніше Моурінью (326 проти 322).

528 перемог – Алекс Фергюсон

476 – Арсен Венгер

236 – Гаррі Реднапп

207 – Девід Моєс

200 – Жозе Моурінью

"Тоттенхем" переміг "Евертон" з рахунком 1:0 завдяки автоголу Кіна.

Тоттенхем – Евертон відеоогляд матчу