Навпроти тебе така ж людина, як і ти, – Ломаченко виступив з промовою перед юними боксерами

Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко виступив перед юними боксерами на тренувальній базі в Конча-Заспі.

Його промова була доволі короткою, однак настановчою для спортсменів.

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"Я вам скажу ту річ, яку завжди говорив мені мій батько. Напроти тебе стоїть така ж людина, як і ти. У нього дві руки, дві ноги, одна голова. У нього точно така ж кров. Взагалі не варто нікого та нічого боятися. Ти вийшов і робиш те, що робив на тренуванні. Розслабився та показуєш свій красивий бокс. І варто пам’ятати, що за тобою стоїть твій зал, з якого ти вийшов, твої хлопці, які з тобою тренувалися, твій тренер та твоя сім’я", – виголосив Ломаченко.

Відео промови Ломаченка

Варто нагадати, що у найближчі дні Василь відправиться в Лондон, де 31 серпня на арені О2 він зустрінеться з Люком Кемпбеллом (20-2, 18 КО). На кону поєдинку Ломаченко – Кемпбелл стоятимуть пояси за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі. Перші два належать Ломаченку, а титул WBC в легкій вазі є вакантним після того як від нього відмовився Майкі Гарсія.

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