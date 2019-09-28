Найбагатша людина Європи та власник Louis Vuitton може купити "Мілан"

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Бернан Арно
Бернан Арно

Італійський "Мілан" вкотре може змінити власника. Футбольний клуб може придбати глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Компанія Elliott Management, яка управляє "Міланом" після банкрутства попереднього власника Йонхонга Лі, розпочала переговори з представниками Бернара Арно. За даними La Repubblica, сума угоди може скласти 960 мільйонів євро, попри те, що спочатку Elliott Management розраховували виручити за клуб 1,2 мільярда доларів.

До слова: "Інтер" та "Мілан" представили два проєкти нового стадіону: вражаючі фото сучасних арен

Хто такий Бернар Арно Французький бізнесмен, одна з найбагатших людей на планеті та найбагатша людина Європи за версією журналу Forbes 2018 року. Володіє контрольним пакетом французької компанії Louis Vuitton Moët Hennessy. Видання Bloomberg навесні 2018 року оцінило його статки у 81 мільярд євро. Натомість у Forbes поставили його на друге місце у списку найбагатших людей планети з сумою у 100 мільярдів доларів активів.

Очікується, що якщо Арно стане власником "Мілану", новим головним тренером "россо-нері" стане Массіміліано Аллегрі, що вже тренував команду у 2010-2014 роках.

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Теги: Спорт Футбол ФК Мілан Louis Vuitton Новини Спорту Модні бренди LifeStyle
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