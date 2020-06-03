Ексчемпіон світу із боксу Флойд Мейвезер оплатить похорон Джорджа Флойда. Смерть чоловіка сколихнула весь світ.

Про це розповів представник Мейвезера Леонард Еллербі, слова якого цитує видання ESPN.

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Він, мабуть, розлютиться через те, що я говорю це. Але він напевно заплатить за похорон,

– зазначив Еллербі.

Колишній боксер зв’язувався із сім’єю афроамериканця та отримав позитивну згоду на свою пропозицію.

Представник боксера підкреслив, що Мейвезер робить все з доброї волі, бажання та хотів би не розповсюджувати про це інформацію.

Непереможний американський боксер-професіонал Флойд Мейвезер ставав чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях.

Нагадаємо, що Мейвезер завершив боксерську кар'єру в 2017 році, здобувши 50 перемог в 50 боях. Зараз Флойд є відомим інвестором і власником промоутерської компанії.

Що відомо про смерть Джорджа Флойда