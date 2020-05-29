Не Роналду: названо найбагатшого спортсмена 2020 року за версією Forbes

Американський журнал Forbes опублікував список найбагатших спортсменів світу. Швейцарський тенісист Роджер Федерер вперше очолив рейтинг.

Федерер обійшов Роналду

У 2020 році 38-річний Федерер обійшов футболіста "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Актив Роджера Forbes оцінює у 106,3 мільйона доларів.

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За рік призові Федерера склали 6,3 мільйона доларів, спонсори контракти і реклама – 100 мільйонів доларів. Торік Роджер Федерер став п'ятим у цьому списку із загальним доходом у 93,4 мільйона доларів.

Португалець Кріштіану Роналду розмістився на другій сходинці з доходом у 105 мільйонів євро.

Чільну трійку замкнув аргентинець Ліонель Мессі, який виступає за "Барселону". Дохід Лео складає 104 мільйони доларів.

У топ-100 увійшли всього дві жінки. Ними стали тенісистки Наомі Осака, дохід якої 37,4 мільйона доларів (29 місце), та Серена Вільямс – 36 мільйонів доларів (33 місце).

Топ-10 рейтингу Forbes

Роджер Федерер (тенісист) – 106,3 мільйона доларів Кріштіану Роналду (футболіст) – 105 мільйонів доларів Ліонель Мессі (футболіст) – 104 мільйони доларів Неймар (футболіст) – 95,5 мільйона доларів ЛеБрон Джеймс (баскетболіст) – 88,2 мільйона доларів Степан Каррі (баскетболіст) – 77,4 мільйона доларів Кевін Дюрант (баскетболіст) – 63,9 мільйона доларів Тайгер Вуд (гольфіст) – 62,3 мільйона доларів Кірк Казінс (гравець американського футболу) – 60,5 мільйона доларів Карсон Венц (гравець американського футболу) – 59,1 мільйона доларів

Наймолодшим мільйонером є 19-річний баскетболіст Зайон Вільямсон, доходи якого складають 27,3 мільйона євро.

На другій сходинці 21-річний футболіст ПСЖ Кіліан Мбаппе (33,8 мільйона доларів). Третю є тенісистка Наомі Осака.

Українських спортсменів немає у топ-100 рейтингу.