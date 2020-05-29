24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Не Роналду: названо найбагатшого спортсмена 2020 року за версією Forbes

-
Найбагатший спортсмен в світі 2020 – версія Forbes
Роджер Федерер / GETTY IMAGES

Американський журнал Forbes опублікував список найбагатших спортсменів світу. Швейцарський тенісист Роджер Федерер вперше очолив рейтинг.

Федерер обійшов Роналду

У 2020 році 38-річний Федерер обійшов футболіста "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Актив Роджера Forbes оцінює у 106,3 мільйона доларів.

До теми Хто з власників клубів УПЛ серед найбагатших українців за версією Forbes

За рік призові Федерера склали 6,3 мільйона доларів, спонсори контракти і реклама – 100 мільйонів доларів. Торік Роджер Федерер став п'ятим у цьому списку із загальним доходом у 93,4 мільйона доларів.

Португалець Кріштіану Роналду розмістився на другій сходинці з доходом у 105 мільйонів євро.

Чільну трійку замкнув аргентинець Ліонель Мессі, який виступає за "Барселону". Дохід Лео складає 104 мільйони доларів.

У топ-100 увійшли всього дві жінки. Ними стали тенісистки Наомі Осака, дохід якої 37,4 мільйона доларів (29 місце), та Серена Вільямс – 36 мільйонів доларів (33 місце).

Топ-10 рейтингу Forbes

  1. Роджер Федерер (тенісист) – 106,3 мільйона доларів
  2. Кріштіану Роналду (футболіст) – 105 мільйонів доларів
  3. Ліонель Мессі (футболіст) – 104 мільйони доларів
  4. Неймар (футболіст) – 95,5 мільйона доларів
  5. ЛеБрон Джеймс (баскетболіст) – 88,2 мільйона доларів
  6. Степан Каррі (баскетболіст) – 77,4 мільйона доларів
  7. Кевін Дюрант (баскетболіст) – 63,9 мільйона доларів
  8. Тайгер Вуд (гольфіст) – 62,3 мільйона доларів
  9. Кірк Казінс (гравець американського футболу) – 60,5 мільйона доларів
  10. Карсон Венц (гравець американського футболу) – 59,1 мільйона доларів

Наймолодшим мільйонером є 19-річний баскетболіст Зайон Вільямсон, доходи якого складають 27,3 мільйона євро.

На другій сходинці 21-річний футболіст ПСЖ Кіліан Мбаппе (33,8 мільйона доларів). Третю є тенісистка Наомі Осака.

Українських спортсменів немає у топ-100 рейтингу.

Автор: Михайло Гема
Теги: Forbes Неймар Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Роджер Федерер Бокс Баскетбол Футбол Новини Спорту Спорт Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
У Франції провели нелегальні матчі: понад 400 осіб вибігло на поле – відео
28 травня , 21:52 У Франції провели нелегальні матчі: понад 400 осіб вибігло на поле – відео
Юрій Семенюк
Машина з характером: Шумахер придбав собі "Ниву" – фото
28 травня , 18:35 Машина з характером: Шумахер придбав собі "Ниву" – фото
Юрій Семенюк
Смалійчук і "Карпати": що чекати від нового власника клубу
28 травня , 16:25 Смалійчук і "Карпати": що чекати від нового власника клубу
Михайло Гема