Найбагатшому боксеру світу Флойду Мейвезеру – 43: топ-5 найприбутковіших його поєдинків

Американець Флойд Мейвезер-молодший сьогодні, 24 лютого, святкує день народження – йому виповнилося 43 роки. Флойд прославився як відмінний боксер і бізнесмен. Свої поєдинки він перетворював на шоу, що, в свою чергу, надавало йому можливість добре заробляти. Згадаємо 5 найприбутковіших його боїв на професійному ринзі

Мейвезер – Пакьяо

2 травня 2015 року у китайському Макао відбувся, мабуть, найбільш очікуваний бій за всю історію єдиноборств. Як мінімум про це говорять цифри. Загальний дохід склав більше 500 мільйонів доларів. Філіппінець отримав гонорар в 150 мільйонів доларів, а американець взагалі космічні 300 мільйонів доларів.

До слова: Кожен влучний удар Флойда Мейвезера приносив боксеру по 500 тисяч доларів

Дивіться відео найкращих моментів бою Мейвезер – Пакьяо

Мейвезер – Альварес

Нинішній лідер рейтингу P4P мексиканець Сауль Альварес у своєму професійному рекорді має всього одну поразку. Зазнав він її 14 вересня 2013 року. Тоді молодий Канело зустрівся з тогочасним домінатором напівсереднього дивізіону Мейвезером. Американець майстерно переграв молодого опонента і додав до свого, вже на той час фантастичного, капіталу ще 75 мільйонів доларів. Мексиканець теж не збіднів, отримав близько 20 мільйонів доларів.

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Дивіться відео найкращих моментів бою Майвезер – Альварес

Мейвезер – Де ла Хоя

Одні з найвпливовіших промоутерів сьогодення колись жорстко билися один проти одного. І в них дуже таки непогано виходило. Майже два з половиною мільйони проданих платних трансляцій є третім показником в історії боксу. У 2007 році це принесло дохід у близько 137 мільйонів доларів. Оскар тоді отримав більше – 52 мільйонів доларів, а Флойд – 25 мільйонів доларів.

Дивіться відео бою Оскара Де ла Хої проти Флойда Мейвезера

Мейвезер – МакГрегор

4 мільйони 300 тисяч проданих трансляцій і 380 мільйонів доларів прибутку. Саме стільки зібрала "театральна вистава" під назвою боксерський поєдинок із зіркою змішаних єдиноборств, чемпіоном UFC у двох вагових категоріях ірландцем Конором МакГрегором. Спортсмени тоді розділили прибуток наступним чином: 300 мільйонів доларів – Мейвезеру як переможцю, 80 мільйонів доларів – МакГрегору.

Дивіться відео моментів бою Мейвезера проти МакГрегора

Мейвезер – Котто

5 травня 2012 року Флойд Мейвезер-молодший проводив свій 43 поєдинок на професійному ринзі. Тоді він бився проти чемпіона світу у чотирьох вагових категоріях Мігеля Котто. Загальний дохід склав близько 90 мільйонів доларів. З них 80 мільйонів доларів забрав Флойд.

Дивіться відео бою Флойда Мейвезера проти Мігеля Котто