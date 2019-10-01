Найдивніші голи футболістів за підсумками 2019 року: вражаючі відео

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У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – нещодавно ФІФА вручила перемогу у номінації "Найкращий гол року" форварду угорського "Дебрецена" Даніелю Жорі. Він забив вражаючий гол ударом через себе у ворота "Ференцвароша". Однак є футболісти, яким особливо нічого й робити не треба було, аби принести перемогу своїм командами, але вони і з цим завдання не впорались.

Також у випуску:

Філіпіни – це доволі скромна країна на спортивній мапі. Однак звідти походить справжня зірка світового масштабу боксер Менні Пакьяо. Також там особливе ставлення до баскетболу, адже на вулицях можна побачити безліч щитів з кільцями. 

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Теги: Спорт Спорт навиворіт Футбол Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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