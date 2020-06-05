Російський тренер Юрій Сьомін втретє може очолити київське "Динамо". Перше "пришестя" 73-річного фахівця було успішним для "Динамо", однак друге завершилося відставкою.

Сьомін вперше очолював "Динамо" у період з 2007 до 2009 року, пише 24 канал. Цей період був найуспішнішим у його київській кар'єрі.

До теми Сьомін розповів, чи очолить "Динамо"

Сьомін з "Динамо" виграв чемпіонат України та вивів киян у півфінал Кубка УЄФА, в якому програв "Шахтарю".

Після сезону 2008/2009 Сьомін вирішив повернутися у московський "Локомотив".

Вдруге Сьомін очолив "Динамо" у 2010 році і працював у клубі до вересня 2012 року. За цей час він виграв тільки Суперкубок України.

Чому "Динамо" звільнило Сьоміна

Якщо перша відставка Сьоміна відбулася через його бажання повернутися у "Локомотив", то наступного разу його звільнило "Динамо".

Останньою краплею терпіння керівництва киян стала найрозгромніша поразка в історії протистоянь з "Шахтарем".

В 1/16 фіналу Кубка України сезону 2012/2013 "Динамо" на "Донбас Арені" поступилося "гірникам" з рахунком 4:1.

"Шахтар" перемагав "Динамо" у чемпіонаті України з рахунком 3:0, однак 4:1 – це найбільша поразка "Динамо" в зустрічах з "гірниками".

Після цього команду очолив Олег Блохін. Та зиску від цього не було. Через сезон "біло-сині" посіли 4-у сходинку в чемпіонаті України, що стало ще одним антирекордом.

Шахтар – Динамо огляд 1/16 фіналу Кубка України