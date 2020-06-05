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В Латвії арбітр вилучив темношкірого футболіста, показавши йому середній палець: відео
сьогодні , 10:43 В Латвії арбітр вилучив темношкірого футболіста, показавши йому середній палець: відео
Юрій Семенюк
Український клуб відмовився від прямої путівки у Лігу чемпіонів
4 червня , 18:12 Український клуб відмовився від прямої путівки у Лігу чемпіонів
Михайло Гема
Не впізнати: зіркові футболісти лякають зайвими кілограмами після карантину – фото
4 червня , 17:00 Не впізнати: зіркові футболісти лякають зайвими кілограмами після карантину – фото
Михайло Гема