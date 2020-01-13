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"Шахтар" найближчим часом запустить власний телеканал

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"Шахтар" запустить власний телеканал

Донецький "Шахтар" працює над створенням клубного телеканалу.

Як повідомляє Tribuna.com, його запуск запланований вже в найближчі місяці.

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Швидше за все, трансляція вестиметься в кабельних мережах. У клубі поки не спростовують, але і не підтверджують інформацію.

На цей момент існує інтернет-канал FCSD TV, у якого понад 120 тисяч підписників на YouTube. Раніше менеджментом "гірників" заявлялося, що "в планах клубу – онлайн-мовлення, і з часом ми виростемо в повноцінний клубний ТВ-канал".

Як відомо, з лютого 2020 року телеканали "Футбол 1/2" припинять аналогове мовлення, замість них почне роботу телеканал "Футбол 3".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар
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