Найдорожчий легіонер "Динамо" зізнався, як ледь не завершив кар'єру в минулому сезоні

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Беньямін Вербич
Беньямін Вербич / Footboom

Найдорожчий легіонер в нинішньому складі київського "Динамо" Беньямін Вербич розповів, що ледь не закінчив з футболом.

Зізнання словенського футболіста киян прозвучало перед матчем з "Шахтарем" в 1/8 Кубка України.

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Коли отримав ту травму, спочатку взагалі не знав, що робити. На початку травня переніс оперативне втручання, яке, на щастя, виявилося вдалим. Через деякий час я почав відновлення і проходив реабілітаційні процедури. Під час терапії знаходився в Словенії. Начебто все було добре, але коли поїхав на збір з командою, знову відчув дискомфорт.

Я був у відчаї, навіть дзвонив фахівцям в Словенію і Сербію, але ніхто не знав, що мені порадити. Говорили, що так і повинно бути, просто потрібно звикнути. Я думав, що це все, більше не зможу грати в футбол. Ці півроку були чорним періодом для мене,
– сказав Вербич у інтерв'ю dynamo.kiev.ua.

У нинішньому сезоні 25-річний словенець зіграв в 14 матчах у всіх турнірах за "Динамо", при цьому забивши чотири голи і зробивши одну результативну передачу.

"Динамо" на даний момент знаходиться на другому місці УПЛ, маючи відставання в 10 очок від "Шахтаря".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Спорту
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