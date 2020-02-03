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Найдорожчий півзахисник в історії "Динамо" відмовив топ-клубу з Росії

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Юнес Беланда / ФК "Галатасарай"

Півзахисник "Галатасарая" Юнес Беланда, відомий в Україні виступами в складі "Динамо", відхилив пропозицію переходу в московський "Спартак".

"Спартак" вів переговори про перехід марокканця, однак не зміг домовитися про перехід. Стамбульський клуб був готовий відпустити футболіста, але сам гравець відмовив москвичам, повідомляє Sabah.

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Також "Галатасарай" очікував пропозицію з Саудівської Аравії, однак вона так і не надійшла. Потім відбулися переговори з "Монако", але вони також ні до чого не привели.

Зазначимо, що контракт марокканця з "Галатасараєм" закінчується влітку 2021 року. Клуб не має наміру чекати моменту, коли Юнес стане вільним агентом, і розраховує продати його в найближче міжсезоння.

У нинішньому сезоні 29-річний хавбек провів 13 матчів в чемпіонаті Туреччини, забив 3 голи (всі – з пенальті) і отримав 4 жовті картки.

Додамо, що Юнес Беланда є найдорожчим півзахисником в історії київського "Динамо". За даними Transfermarkt, в липні 2013 року український клуб заплатив "Монпельє" за марокканця 10 млн євро.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Новини Росії Динамо
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