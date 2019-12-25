Ганьба "Динамо" й сенсаційна поразка Гвоздика: найгучніші невдачі українців у 2019 році

Набагато приємніше писати про перемоги. Але мусимо підсумувати і неприємне – поразки, яких зазнали українські спортсмени на міжнародних змаганнях у 2019 році. Гучні, інколи неочікувані, а інколи – закономірні.

Хоч 2019 рік – це рік без Олімпійських ігор, мундіалю та Євро, все ж українцям було де витратити свої нерви, вболіваючи за улюблених спортсменів. А спортсменам, звісно, було де здивувати фанів: хтось зміг зробити це яскравою перемогою, а хтось – нищівною поразкою. Почнемо із футбольних фіаско.

А тут про перемоги: Історична медаль Підручного й дивовижна Харлан: головні перемоги 2019

"Динамо" – "Челсі" у Лізі Європи. Повний розгром

Перша поразка київської команди в рамках 1/8 фіналу відбулася у Лондоні 7 березня – "Динамо" програло з рахунком 3:0. Та це був лише початок. Уже за тиждень – 14 березня "Челсі" рознесло "Динамо" у Києві. "Біло-сині" на власному полі поступилися 5:0.



"Динамо" програло з рахунком 5:0 / фото: getty images

Огляд тут: "Динамо" пропустило від "Челсі" п'ять голів у Лізі Європи: відео

Це перший програш у власних стінах із таким розгромним рахунком в історії команди. До цього були поразки 5:0 лише на виїздах: у 1992 році українські футболісти були биті "Бенфікою" в Лісабоні, а у 2002 в Турині з таким же рахунком програли "Ювентусу".

Підсумок двох матчів із "Челсі" – принизливі 8:0.

Цей матч не приніс очок Україні у рейтингу УЄФА і поставив крапку в єврокубковому сезоні 2018-2019. Українські клуби вп'ятьох ("Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Ворскла" і "Маріуполь") змогли набрати лише 5,6 бала, що стало другим найгіршим показником за останні 10 років.

Жіноча збірна з волейболу

У серпні у чотирьох країнах: Туреччині, Польщі, Угорщині та Словаччині провели чемпіонат Європи з волейболу серед жінок. Українки після серії програшів вилетіли з групи.

Детальніше: Жіноча збірна України програла "матч за життя" на чемпіонаті Європи з волейболу

Хронологія поразок. 23 серпня в першому матчі програли збірній Бельгії 3:0, 26 серпня з таким же рахунком програли Італії, 27 серпня поступилися з рахунком 3:1 Польщі. Після вирішальної поразки від Словенії 2:3 29 серпня українкам довелося покинути чемпіонат. Збірна не змогла вийти з групи, а серія поразок поспіль, яких зазнали спортсменки, збільшилася до 20.



Українки поступилися збірній Бельгії / фото: Katarzyna Kozlowska

Обидві збірні України з хокею на чемпіонатах світу

Як молодіжна команда, так і "доросла" у 2019 році проявили себе не надто добре, залишивши на своїй спортивній сторінці цілу вервицю поразок.

У травні "доросла" збірна була за крок до вильоту з Дивізіону IB, але посіла передостаннє місце. Через низку програшів доля збірної у дивізіоні висіла на волосині.

Хронологія поразок. 28 квітня українці програли команді Японії – 2:3, а вже наступного дня – Польщі із рахунком 3:7. Розгромним був третій матч для української команди – програш Румунії – 1:5.

Врятувала від вильоту команду України третя гра – 1-го травня збірна України перемогла Нідерланди із рахунком 8:1. Україна залишилася у Дивізіоні IB.

А вилетіла зі свого дивізіону молодіжна збірна України з хокею U-18 на чемпіонаті світу у Франції.

Хронологія поразок. 14 квітня у першому матчі українці поступилися 1:2 Франції в овертаймі, наступного дня збірна України була розгромлена однолітками з Данії. Рахунок матчу 2:6. Наступна поразка – 1:6 у матчі з Казахстаном.



Українська молодіжна збірна програла німецькій із рахунком 13:1 / фото: uhl

Наступний програш – найрозгромніший: 18 квітня Німеччина рознесла нашу збірну із рахунком 13:1. В останньому матчі чемніонату Україна програла Норвегії 3:2. П'ята поспіль поразка принесла виліт зі змагань – у наступному сезоні хокеїсти будуть виступати в Дивізіоні ІВ.

Детальніше: Збірна України з хокею зазнала п'ятої поразки поспіль на чемпіонаті світу

Перша поразка Олександра Гвоздика

У ніч на 19 жовтня у Філадельфії боксер Олександр Гвоздик провів бій проти Артура Бетербієва. Українець був володарем титулу WBC у напівважкій вазі. Його суперник на цей поєдинок виставив титул чемпіона за версією IBF.

Як це було: Гвоздик програв росіянину Бетербієву чемпіонський пояс WBC

Бій тривав лише десять раундів, у яких обоє боксерів билися фактично на рівних. Але саме в десятому раунді Гвоздик тричі опинився в нокдауні, тому бій зупинили.



Гвоздик програв російському боксерові Бетербієву / фото: trboxing

Чим знакова ця поразка? По-перше, для Гвоздика вона стала першою на професійному рівні. До цього у 17 боях він лише перемагав. По-друге, Гвоздик перемагав Бетербієва за кількістю очок, і міг отримати титул чемпіона, якби не нокдауни.

Нещодавно Олександр Гвоздик заявив, що хоче знову стати чемпіоном світу після цього програшу.

Однак рік минув для боксера плідно: в рейтингу 2019 року найбільш високооплачуваних українських боксерів Олександр Гвоздик посів третє місце.

Молодіжна збірна України з футболу у відборі Євро-2021

Євро-2021 для збірних U-21 проведуть у Словенії та Угорщині. В українців шансів потрапити туди відверто мало. А все через низку програшів.

Перша поразка: Збірна України несподівано програла фінам у відборі молодіжного Євро-2021

Хронологія поразок. У першому матч відбору 6 вересня у Запоріжжі "синьо-жовті" програли фіннам 0:2. 10 жовтня збірна Румунії приймала українців на своєму полі. Матч закінчився поразкою для нашої команди – 0:3.



Молодіжна збірна України програла Фінляндії / фото: ffu.ua

І зрештою 15 листопада на "Арені-Львів" збірна України поступилася одноліткам з Данії – 2:3

В українців залишилося три очки після чотирьох зіграних матчів. Україна на четвертій сходинці у групі, її випереджають Данія, Румунія і Фінляндія. Позаду української збірної розташовані Мальта та Північна Ірландія.

Наступний матч збірна України проведе з Мальтою – 27 березня 2020.

"Динамо" у єврокубках

У сезоні 2019/20 "Динамо" не зуміло пробитися в Лігу чемпіонів. Цього разу на перешкоді став бельгійський "Брюгге". Після цього своєї посади позбувся головний тренер Олександр Хацкевич. А його місце зайняв Олексій Михайличенко. "Динамо" ж відправилося в Лігу Європи. Тут киянам доволі пощастило з жеребом, де їм випали шведський "Мальме", данський "Копенгаген" та швейцарський "Лугано". "Динамо" прогнозували перше місце в групі. Вони навіть стартували з домашньої перемоги у матчі проти "Мальме". Але вона стала єдиною для "Динамо".



"Динамо" треба було перемогти "Лугано" / фото: iSport.ua

Після цього була неочікувана нічия з "Лугано", двічі по 1:1 з "Копенгагеном" та поразка від "Мальме". Сам матч став бенефісом легендарного гравця шведського клубу Розенберга, який проводив останній домашній матч. Він у цій грі оформив дубль і приніс перемогу "Мальме". Все вирішувалося в останньому турі. "Динамо" треба було перемагати скромний "Лугано" вдома з різницею у два голи. Натомість гравці українського клубу врятувалися від ганебної поразки аж на 90+4 хвилині. Але вилетіли з Ліги Європи. Тож фанати "Динамо" не побачать єврокубків навесні 2020 року.

Повний огляд тут: "Динамо" поступилося "Мальме": 7 голів, вилучення та переможний гол в компенсований час

"Шахтар" у єврокубках

Донецький "Шахтар", як чемпіон України, в Лізі чемпіонів стартував одразу з групового етапу. Команді дещо пощастило з жеребкуванням. Хоча їм третій раз поспіль в групі випав англійський "Манчестер Сіті". Ще дві команди – італійська "Аталанта" та хорватське "Динамо". Тож шанси вийти з групи в команди були. Домашня поразка від "МанСіті" була болючою, але очікуваною. А після цього команда почала здобувати очки не так майстерністю, як морально вольовими якостями. Спочатку дещо сенсаційно обіграла на виїзді "Аталанту". Переможний гол було забито на 90+5 хвилині. Та замість того, щоб продовжити переможну ходу в домашньому матчі проти "Динамо", команда зіграла внічию. Тут варто відзначити дивний епізод, коли голкіпер "гірників" Пятов з незрозумілих причин збив у власному штрафному суперника, тим самим заробивши пенальті у власні ворота. Та все ж команда врятувалася від поразки.





Матч у "Загребі з "Динамо" теж видався неоднозначним. На 74-й хвилині рахунок був рівним 1:1, а господарі залишилися в меншості. Замість того, щоб дотиснути їх, Марлос отримав непотрібне вилучення, після чого "Динамо" забило двічі. І знову "гірники" врятувалися завдяки морально-вольовим якостям – Мораес забив на 90+3 хвилині, а Пятов заробив пенальті у протилежних воріт на 90+5 хвилині. Гол, який приніс нічию, Тете забив на 90+8 хвилині з пенальті.

Неочікуваним стала нічия з "Манчестер Сіті" на виїзді. Вона подарувала шанс "Шахтарю" вийти з групи. Для цього треба було вдома не програти "Аталанті", та чекати, що "МанСіті" переможе на виїзді "Динамо". Англійська команда зі своїм завданням впоралася на відмінно. На відміну від "Шахтаря". Команда програла вдома 0:3. І якщо перший гол – це нещасний випадок, то вилучення Додо, який підвів команду таким не назвеш.

Уже після цього гості добили команду. Окрім вильоту з Ліги чемпіонів, цей матч відкрив складні відносини між футболістами. Після матчу між собою посперечалися Тарас Степаненко та капітан "гірників" Тайсон. Бразилець же прагне покинути український клуб.

Аналіз: Ганебна поразка "Шахтаря" та виліт "Динамо" можуть залишити Україну без Ліги чемпіонів 2021