Італійська красуня Доротея Вірер поділилась із вболівальниками новим власним авто. Біатлоністка буде їздити сонячною Італією на новенькому Audi яскраво зеленого кольору.

Дівчина опублікувала світлини біля автівки у своєму Instagram. Транспорт був доставлений біатлоністці з заводу компанії в німецькому Інгольштадті.

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Нове кохання,

– коротко підписала Вірер.

Досягнення Доротеї Вірер у сезоні 2019/20

Вірер стала першою біатлоністкою за вісімнадцять років, якій вдалось двічі поспіль стати володаркою великого Кришталевого глобусу. Таке досягнення вдавалось до цього лише легендарній шведській біатлоністці Магдалені Форсберг.

Крім перемоги в загальному заліку, італійка також стала дворазовою чемпіонкою світу в рідному Антхольці.

Доротея Вірер завдяки своїм яскравим результатам у сезоні посіла першу сходинку та заробила найбільшу суму призових за сезон. У списку кращих серед жінок італійка за призовими випередила Тіріль Екгофф з Норвегії.