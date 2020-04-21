Найкраща тенісистка України боїться відвідувати Китай у найближчі роки

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, як пандемія коронавірусу вплинула на її бажання їхати на турніри до Китаю.

Світоліна сильно переживає через пандемію коронавірусу і сумнівається, що в найближчі два роки вирішиться відвідати Китай.

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Можливо, ще зіграємо в теніс цього року, але після вересня. Всі країни по-різному організують карантин, через це все затягнеться надовго. Можливо, до жовтня. Китай вже більш-менш очуняв, можливо, там нам запропонують зіграти, але не знаю, чи хочу туди їхати в найближчі два роки. Якщо чесно, вся ця ситуація дуже сильно їх підкосила,

– сказала Світоліна.

В Китаї проводять кілька престижних тенісних турнірів, а також Підсумковий турнір WTA в Шеньчжені. Українка двічі поспіль грала в фіналі неофіційного чемпіонату світу, здобувши перемогу в 2018 році.

Еліна Світоліна може залишитися без фінансування спонсорів. Це станеться, якщо тенісний сезон не відновиться у 2020 році.

У 2020 році Світоліна здобула 225 496 тисяч доларів призових. Еліна перемогла на турнірі в мексиканському Монтерреї. Сумарний дохід Світоліної від призових за всю кар'єру складає понад 19 мільйонів доларів.

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