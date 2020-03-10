Найкраща юна українська футболістка поїхала підкорювати США

Ексгравчиня "ЕМС-Поділля" Юлія Христюк підписала контракт з одним із американських клубів. 16-річна українська футболістка вже встигла вразити футбольну Україну, тепер настав час підкорювати заокеанський чемпіонат.

Вінницька футболістка з наступного сезону буде виступати за команду "Old Dominion University" університету Вірджинії.

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Збулася моя мрія. Я офіційно підписала угоду з Old Dominion University. Хочу подякувати свою родину за підтримку і віру в мене. Також дякую свою команду і тренера Олександра Дудника, без яких це було б неможливо,

– розповіла Христюк.

Як розповіла спортсменка, вона вдячна сім'ї Ніколь Козлової за таку чудову можливість спробувати свої сили у США. Саме вони вибрали Юлію на цей проект і допомагали в усьому. Зокрема, сприяли в підготовці до тестів з англійської мови, а також демонстрували відео з матчів тренерам університетської команди.

Дівчина очолювала місцеву команду та є капітаном збірної України з жіночого футболу серед гравців до 17 років. П'ять університетів США змагались за право називати її своєю студенткою. Натомість сама “зірка футболу” вважає себе звичайною школяркою.

Юлія Христюк займається професійним футболом вже шість років. Дівчина є вихованкою школи Блохіна-Бєланова та грає за вінницьку команду “ЕМС-Поділля” у Вищій лізі. Крім того, спортсменка очолює збірну України з жіночого футболу WU-17. Юля грає на позиції центрального півзахисника. Також може зіграти на позиції форварда.

Краща молода футболістка України

Щороку відбувається конкурс “Футбольні зірки України”. Голосування проводить Асоціація футболу України, переможця визначають професійні тренери. Юля тричі була номінована на звання кращої молодої футболістки України до 17 років.

У 2017 році дівчина посіла третє місце. Наступного року дівчина стала переможницею. У 2019 році Юля здобула подвійну нагороду: стала кращою футболісткою до 17 років та до 19 років.