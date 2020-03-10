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Найкраща юна українська футболістка поїхала підкорювати США

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Юлія Христюк / vinbazar.com

Ексгравчиня "ЕМС-Поділля" Юлія Христюк підписала контракт з одним із американських клубів. 16-річна українська футболістка вже встигла вразити футбольну Україну, тепер настав час підкорювати заокеанський чемпіонат.

Вінницька футболістка з наступного сезону буде виступати за команду "Old Dominion University" університету Вірджинії.

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Збулася моя мрія. Я офіційно підписала угоду з Old Dominion University. Хочу подякувати свою родину за підтримку і віру в мене. Також дякую свою команду і тренера Олександра Дудника, без яких це було б неможливо,
– розповіла Христюк.

Як розповіла спортсменка, вона вдячна сім'ї Ніколь Козлової за таку чудову можливість спробувати свої сили у США. Саме вони вибрали Юлію на цей проект і допомагали в усьому. Зокрема, сприяли в підготовці до тестів з англійської мови, а також демонстрували відео з матчів тренерам університетської команди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привіт всім! Просто хочу сказати, що мрії збуваються, і я щаслива! Я офіційно буду грати в Old Dominion! Я дуже вдячна своїй родині за підтримку та допомогу️ Також хочу сказати велике спасибі @totti4341 , який тренує мене з мого першого дня, та моїм прекрасним товаришам по команді. Дякую @nicolekozlova17 та твоїй неймовірній сім‘ї! Одну річ, яку потрібно сказати: НІКОЛИ НЕ ПЕРЕСТАВАЙТЕ ВІРИТИ В СЕБЕ. Можна грати і вчитися там, де ти мрієш. Якщо ти народилась в 2005-2006 роках і хочеш грати в США, просто приєднуйся до проекту, який мені допоміг. Я з радістю допоможу, якщо тобі це цікаво. Я з нетерпінням чекаю наступних чотирьох років. ~~~~~ Hi everyone! I just want to say that dreams come true and i’m absolutely happy! I have officially signed to play soccer at Old Dominon! I’m very thankful to my family for support and help️ Also I want to say a big thank you to @totti4341 who coaching me all my career and to my beautiful teammates @fcpodillyawomen . Thank you @nicolekozlova17 and your amazing family! One thing that should be mentioned: NEVER STOP BELIEVING IN YOURSELF. It’s possible to play and study where you dream in. If you were born in 2005-2006 and want to play in US just join the project that helped me. I will gladly help you if you are interested. I am looking forward next four years. GO MONARCHS!️

Допис, поширений Юля Христюк (@yuliasto8)

Дівчина очолювала місцеву команду та є капітаном збірної України з жіночого футболу серед гравців до 17 років. П'ять університетів США змагались за право називати її своєю студенткою. Натомість сама “зірка футболу” вважає себе звичайною школяркою.

Юлія Христюк займається професійним футболом вже шість років. Дівчина є вихованкою школи Блохіна-Бєланова та грає за вінницьку команду “ЕМС-Поділля” у Вищій лізі. Крім того, спортсменка очолює збірну України з жіночого футболу WU-17. Юля грає на позиції центрального півзахисника. Також може зіграти на позиції форварда.

Краща молода футболістка України

Щороку відбувається конкурс “Футбольні зірки України”. Голосування проводить Асоціація футболу України, переможця визначають професійні тренери. Юля тричі була номінована на звання кращої молодої футболістки України до 17 років. 

У 2017 році дівчина посіла третє місце. Наступного року дівчина стала переможницею. У 2019 році Юля здобула подвійну нагороду: стала кращою футболісткою до 17 років та до 19 років.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nothing is impossible?️

Допис, поширений Юля Христюк (@yuliasto8)

 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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