Найкращі голи "Шахтаря" в матчах із "Динамо" в Кубку України: відео

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" до 2002 року не зустрічалися між собою в рамках Кубку України. Та з цього часу обидві команди провели 14 поєдинків, у яких "Шахтар" забив 23 голи, та пропустив лише 12.

У неділю, 7 квітня, обидві команди знову зіграють один проти одного у Кубку України. Цього разу жереб звів їх ще на стадії 1/4 фіналу.

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Перед матчем проти "Динамо" на youtube-каналі "Шахтаря" опублікували відео найкращих голів "гірників" у ворота суперників в кубкових поєдинках.

Дивіться відео найкращих голів "Шахтаря" в матчах із "Динамо" в Кубку України

Загалом же "Шахтар" та "Динамо" у Кубку України один проти одного грали 14 раз. Статистика протистояння на боці "гірників": 9 перемог при 1 нічиї та 4 поразках.