Найкращі легкоатлети січня в Україні: Магучіх й Ісаченков серед лідерів

За підсумками голосування Федерації легкої атлетики України кращими спортсменами у січні було визнано Ярославу Магучіх та Ярослава Ісаченкова.

Як повідомляє ФЛАУ, у голосуванні взяли участь вболівальники, експертна рада ФЛАУ та представники ЗМІ.

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Додамо, Ярослав Ісаченков виграв змагання зі стрибків у довжину на міжнародних змаганнях у Негвіздах (7,96 м) і посів друге місце в Яблунці (7,52 м).

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх лідирує в заліку світового туру. Українка перемогла на двох турнірах серії, до цього з новим світовим рекордом U-20 в приміщенні вигравши турнір в Карлсруе (2,02 м) та у Львові з висотою 2,01 метра. Також Магучіх виграла змагання в Котбусі, підкоривши висоту в 1,98 метра.

Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд U-20 в приміщенні дивіться відео: