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Найкращі нокаути Теофімо Лопеса: відео

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Найкращі нокаути Теофімо Лопеса: відео / Top Rank

Теофімо Лопес, який має стати наступним суперником Василя Ломаченка, володіє нокаутуючим ударом. Американський боксер виграв усі 15 поєдинків на професійному ринзі. У 12 боях Теофімо відправляв суперників у нокаут.

З 15 поєдинків тільки два тривали більше, аніж шість раундів. Найулюбленішою трихвилинкою Лопеса є друга. Він шість разів відправляв своїх суперників в нокаут саме в другому раунді.

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Теофімо Лопес – Річард Коммі відео нокауту

Теофімо Лопес – Едіс Татлі відео нокауту

Теофімо Лопес – Дієго Магдалено відео нокауту

Теофімо Лопес – Масон Менард відео нокауту

Теофімо Лопес – Вітор Джонс відео нокауту

Теофімо Лопес – Рональд Рівас відео нокауту

Бій Ломаченко – Лопес мав відбутися 30 травня. Однак через пандемію COVID-19 бій не відбудеться вчасно. Поки нову дату поєдинку не називають.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Василь Ломаченко Бокс
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