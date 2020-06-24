Орендований у бельгійського "Антверпена" півзахисник "Карпат" Єгор Назарина покинув львівський клуб. Закінчився термін його орендної угоди.

Таким чином, Назарина не допоможе "Карпатам" у боротьбі за збереження прописки в УПЛ. Форвард вже попрощався з клубом на офіційному сайті "Карпат".

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"Хочу подякувати львівському клубу: гравцям, тренерам, персоналу і всім тим, кого зустрічав за увесь час перебування в "Карпатах". Окремо хочу висловити вдячність і повагу вболівальникам, які підтримували нас у скрутні хвилини. Зрештою, позитивних моментів також вистачало, хоча не так багато, як хотілося б нам усім. Я подякував хлопцям за той рік, який ми провели разом. Побажав їм виконати поставлене завдання. Обов’язково слідкуватиму за "Карпатами" і вболіватиму на відстані", – сказав Назарина.

22-річний хавбек у складі "левів" провів 15 матчів в УПЛ, у яких забив 5 голів та віддав 1 асист. Він є найкращим бомбардиром "Карпат" у сезоні 2019/20.

Хто такий Єгор Назарина?

Займався в школі київського "Динамо". Після того, як Єгор не потрапив в заявку на фінальний турнір в чемпіонаті України, вирішив приїхати в Дніпро та виступати за місцевий "Дніпро".

За першу команду дебютував 20 травня 2017 року в матчі проти "Сталі" (1:0). Це єдиний поєдинок для гравця того сезону, але з сезону 2017/18.

У грудні 2017 року підписав контракт з бельгійським клубом "Антверпен", який розрахований на 3,5 роки.